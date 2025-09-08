La firma dell’ex lo manda alla Roma: addio bianconero

Calciomercato Roma, la firma del grande ex spiana la strada per Massara e colleghi: addio bianconero segnato. C’è già un annuncio UFFICIALE.

Con un’attenzione tornata in queste ore nuovamente alle questioni di campo, legate soprattutto alla seconda gara dell’Italia di Gattuso, abbiamo assistito a giornate e ore non poco intense anche sul fronte del calciomercato. Sebbene la campagna acquisti si sia ufficialmente chiusa lo scorso 31 agosto, infatti, anche questa prima settimana di settembre ha saputo regalare emozioni e sentori di novità, per diversi motivi.

In casa Roma, ovviamente, è rimasto un rammarico parziale per la mancata consegna di un esterno con caratteristiche ben precise e felicemente sposantesi con quelle ricercate da Gian Piero Gasperini durante tutto il trimestre estivo. Sulla questione, con la franchezza e la schiettezza di sempre, è tornato in queste ore anche Claudio Ranieri, esponendosi nuovamente sugli aspetti legati alla situazione economica della Roma e contestualmente spiegando i motivi del mancato approdo di Sancho.

Le sue parole, integranti quelle spese all’indomani della chiusura del calciomercato dallo stesso Gasperini, hanno aiutato non poco a capire il perché di determinate scelte e valutazioni, senza cancellare, come dicevamo, l’attenzione da un calciomercato che, di fatto, non dorme mai.

Calciomercato Roma, la firma di Under fa tramontare lo scenario Chiesa: le ultime in casa Besiktas

Gli ultimi giorni, da questo punto di vista, avevano restituito una certa curiosità sul fronte legato al mercato turco, la cui chiusura ufficiale è fissata al dodici settembre. Per questo motivo, come raccontatovi, una certa eco mediatica era stata ottenuta anche dalle notizie relative agli interessi, dati per concreti in Turchia, nei confronti di Rensch da parte del Besiktas. In attesa di capire cosa accadrà su un fronte riguardante un profilo importante e centrale come quello olandese, la Turchia si è distinta anche per notizie su un nome non meno altisonante.

Trattasi di Federico Chiesa, accostato alla Roma e al Napoli durante la scorsa estate, ma alla fine rimasto al Liverpool per i motivi noti a tutti, legati ad una centralità che l’ex Juventus, dopo il goal all’esordio con il Bournemouth, sperava di ritrovare. Così non è stato, lasciando aperti spiragli per le future campagne acquisti e suscitando altresì grandi attenzioni anche per il calciomercato turco.

Più nello specifico, quanto raccolto dai media locali e da Eagle Media, la posizione dell’ex Juventus pare essere molto chiara e salda su questo fronte. Chiesa, infatti, non ha mai ammiccato o mostrato interessi rispetto all’opportunità di giocare in Turchia. La mancata apertura, che ha portato la su citata fonte a parlare di possibilità sempre più basse della trattativa, ha ufficialmente avuto a che fare in modo contestuale con un ex Roma.

Trattasi di Cengiz Under che, dopo l’esperienza al Fenerbahce, ha nella giornata odierna sottoscritto ufficialmente il contratto con i bianconeri: una mossa che, per caratteristiche e ruoli sovrapponibili, non può non essere legata anche alle riluttanze di Chiesa, il cui approdo in Turchia, ora, appare ormai scenario pressoché remoto.