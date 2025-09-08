L’ex CT al posto di Thiago Motta: l’annuncia ufficiale rovina la Juve

Il valzer di panchine andato in onda negli scorsi mesi di calciomercato estivo sembrerebbe non essersi ancora concluso.

Le prime due enigmatiche giornate di Serie A, che poco o nulla sono servite a dissipare le numerose incognite che tifosi e appassionati hanno nutrito nel corso della sessione estiva del calciomercato, sembrerebbero aver rinnovato la curiosità nei confronti di un campionato a dir poco affascinante e, dunque, l’attesa per la terza giornata appare quasi paragonabile a quella per la prima.

Gli innumerevoli cambiamenti apportati alle varie panchine delle big hanno generato un terremoto nelle già flebili certezze nutrite nella scorsa stagione e, ora come ora, appare davvero ostico compiere dei pronostici che, più che a delle disamine consapevoli, assomiglino più a delle scommesse vere e proprie.

Le certezze, sia in termini di calciatori che in quanto al rendimento delle singole squadre, sono davvero esigue e, tendenzialmente, riguardano quasi ed esclusivamente i campioni in carica. Il Napoli, infatti, è sostanzialmente l’unica big che non ha cambiato allenatore nel 2025, il che ha permesso ad Antonio Conte di costruire su delle fondamenta a dir poco solide.

Per il resto della classifica, al contrario, le sicurezze sono una risorsa rara, il che potrebbe generare nuove scosse su diverse panchine della parte sinistra della classifica. In tal senso giungono novità di rilievo su uno dei profili più chiacchierati degli scorsi mesi.

Thiago Motta ancora ai box: ecco il nuovo allenatore del Leverkusen

Stiamo naturalmente parlando di Thiago Motta, la cui figura, in seguito al disastro Juventus, continua a dividere. Difatti da una parte vi sono coloro i quali credono che l’ex tecnico del Bologna abbia delle qualità indiscutibili e che, dunque, con i bianconeri si sia semplicemente trovato all’interno di un progetto nato male e sviluppatosi ancor peggio; dall’altra ecco tutti quei convinti detrattori, a cui poco importa di andare a ricercare possibili giustificazioni che possano alleggerire il peso di una serie di risultati indubbiamente lontani dalle aspettative nutrite ad inizio della scorsa stagione.

Intanto, a prescindere dalle considerazioni personali che ogni appassionato o tifoso può avanzare, nel corso dell’estate il tecnico italo-brasiliano sarebbe stato inserito all’interno di diverse liste dei desideri di società in giro per il Vecchio Continente, tra le quali spicca senza dubbio il Bayer Leverkusen.

🤝 Kasper Hjulmand unterschreibt als neuer Cheftrainer bei Bayer 04. Herzlich Willkommen in Leverkusen, Coach! ⚫️🔴 pic.twitter.com/wBHMnIsQ34 — Bayer 04 Leverkusen (@bayer04fussball) September 8, 2025

L’approccio tendenzialmente offensivo applicato da Xabi Alonso nelle scorse stagioni avrebbe infatti trovato continuità (almeno teorica) in quello di Motta, che al Bologna aveva dimostrato di voler produrre una proposta offenisva costante e frizzante (alcuni gli contestano ancora di non aver mai ottenuto tale risultato alla guida della Vecchia Signora).

I tedeschi, infatti, avrebbero manifestato interesse nei confronti dell’ex Juve, ma, nelle ultime ore, sono giunte conferme ufficiali in merito all’ingaggio di Kasper Hjulmand come nuovo allenatore in prima.