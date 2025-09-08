Nuovo acquisto per la Roma, Gasperini finalmente esulta. Il tecnico spera di averlo presto a disposizione. Ecco la situazione

Si entra nella settimana che domenica a pranzo porterà al terzo impegno della stagione: all’Olimpico infatti arriverà il Torino di Baroni, prima del derby, in programma poi la domenica successiva.

Poi, dopo la sfida contro la Lazio, inizieranno anche le coppe europee con la Roma che sarà impegnata nella prima gara di Europa League contro il Nizza. Come vi abbiamo raccontato un paio di giorni fa, fino ad oggi la Roma è stata la squadra che ha utilizzato meno giocatori in stagione: solamente 16, a differenza del Sassuolo che praticamente ha messo mano a tutta la rosa schierandone in due partite di campionato la bellezza di 22. Un motivo c’è, almeno per quanto riguarda una scelta. Un infortunio. Parliamo di quello di Bailey.

Nuovi esami per Bailey: la situazione

Appena arrivato, l’esterno, nel giorno del suo primo allenamento con la maglia giallorossa si è fatto male. Uno choc, per tutti, anche e soprattutto per Gasperini che secondo quelle che erano le indiscrezioni di agosto avrebbe voluto immediatamente mandarlo in campo contro il Bologna. Domani, secondo La Gazzetta dello Sport, sono previsti nuovi esami per il giocatore che ha messo nel mirino una data precisa per tornare in campo.

Il derby lo guarderà comunque dalla tribuna, non ci sono possibilità, almeno per ora, per averlo a disposizione. Ma l’obiettivo appunto è quello di essere a disposizione per il primo match europeo contro il Nizza. Gasperini quindi, per la fine del mese, potrebbe avere al suo fianco quel giocatore che nella mente dell’allenatore ha le qualità per creare superiorità numerica sulla prima linea ed essere un fattore quando i giallorossi devono andare ad offendere. Insomma, un elemento importante che probabilmente sarà uno dei titolari nel corso della stagione.

Dopo averlo assaporato per qualche ora, quindi, il momento di vederlo in campo si avvicina. Tutto comunque dipenderà dagli esami che sono in programma come detto nella giornata di martedì. E chissà che non possano arrivare buone notizie sul recupero e vederlo in campo prima.