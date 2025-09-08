Rescissione con la Juve e accordo: firma gratis e Roma ribaltata

Emergono novità di rilievo in merito ad uno dei profili più chiacchierati degli scorsi giorni in casa Roma e Juve

Un’estate così pregna di terremoti e cambiamenti ha scosso talmente tanto la massima lega italiana da aver impedito a tifosi e appassionati di comprendere realmente i nuovi equilibri, che, di fatto, sono ancora in fase di formazione.

Dopo due giornate, infatti, nulla appare realmente chiaro, se non che il Napoli di Antonio Conte parrebbe aver mantenuto gelosamente la sua nomea di favorita per la vittoria finale. Per il resto, anche per quanto concerne le altre big, nessun segnale inequivocabile di quanto possa accadere da qui a maggio.

Anche la Roma di Gasperini, reduce da due vittorie su due partite, appare tutt’altro che una garanzia, dato che, nonostante si siano da subito manifestate platealmente le sfumature delle intenzioni tecnico-tattiche del tecnico torinese, occorrerà registrare il rendimento sul lungo periodo.

I giallorossi, infatti, dovranno anche fare i conti con alcune lacune mai colmate dal lavoro estivo di Frederic Massara, come quella che attualmente caratterizza la zona sinistra dell’attacco, dove di elementi di ruolo è presente soltanto Stephan El Shaarawy (basti pensare che per sostituire il faraone Gasperini è stato costretto a forzare Dybala a sinistra). Nelle ultime ore sono giunti aggiornamenti di rilievo in merito ad un intreccio di mercato che riguarda uno degli obiettivi estivi della Roma e coinvolge direttamente la Juventus di Igor Tudor e Comolli.

Kostic, niente Roma ne Juve: affondo del Fenerbahce

Il profilo in questione risponde al nome di Filip Kostic, le cui caratteristiche – gamba, intensità e propensione a fare avanti e indietro sulla fascia – coincidevano con particolare precisione a quanto desiderato da Gian Piero Gasperini per il ruolo di vice Angelino.

Negli scorsi giorni era circolata la voce secondo cui Tudor avrebbe tolto dal mercato Kostic per impiegarlo nel proprio progetto, il che spiegava il motivo per cui la Roma aveva virato su Tsimikas del Liverpool, tuttavia, nelle ultime ore, fanatik.com ha riportato la volontà da parte del Fenerbahce di affondare il colpo per tentare di prelevarlo dalla Vecchia Signora a parametro zero.

Con il contratto in scadenza a giugno 2026, non sembrerebbero esserci le condizioni per una permanenza in casa Juventus, anche e soprattutto considerando questo corteggiamento dei turchi e le indiscrezioni che suggeriscono la sua volontà di tornare in Turchia (dove ricoprirebbe un ruolo certamente più da protagonista rispetto a quanto stia avvenendo a Torino).