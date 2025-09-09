Calciomercato Roma, non solo Koné: tre addii per le plusvalenze

Calciomercato Roma, le parole di Ranieri di ieri possono aprire ad una cessione importante. Ecco i tre che possono “salvare” il club

“Dobbiamo tenere i conti in regola, anche vendendo se necessario“. Le parole pronunciate ieri da Claudio Ranieri hanno fatto scattare i tifosi della Roma. Ovvio, si sapeva che la situazione finanziaria – per via anche del settlement agreement – non è delle migliori al momento. Ma il club sta cercando in tutti i modi di mettere le cose a posto.

Però, non è da escludere, che qualche cessione importante la prossima estate ci potrebbe essere. Un nome forte, uno di quelli che per ovvi motivi permetterebbe alla Roma di piazzare una plusvalenza. E di fatto i “candidati per “salvare” il club”, si legge sul Corriere dello Sport in edicola questa mattina, già ci sono. Certo, servono tantissimi soldi per strapparli a Gasperini e se dovessero fare una stagione importante, così com’è iniziata a dire il vero, allora gli occhi la prossima estate potrebbero essere davvero tanto su di loro.

Calciomercato Roma, gli addii per le plusvalenze

Tripletta di addi. O, per meglio dire, tre nomi che possono regalare respiro alle casse della società. Il primo ovviamente è quello di Koné, assai chiacchierato in queste ultime settimane soprattutto dopo la sua enorme prestazione con la maglia della nazionale francese. La Roma lo ha acquistato per 18 milioni di euro – su indicazione di De Rossi – e lo potrebbe cedere tra i 40 e i 45. E il prezzo potrebbe anche lievitare. La plusvalenza sarebbe importante.

Gli altri due, invece, sono Ndicka – arrivato a parametro zero – e Soulé. Entrambi possono fare con Gasperini una grossa stagione e alzare in maniera importante il livello delle loro prestazioni, e questo permetterebbe a Massara la prossima estate di chiedere delle cifre adeguate a quello che sarebbe o che potrebbe essere il loro valore.

Discorsi questi che verranno affrontati più avanti nel momento in cui alla Roma servirà cedere davvero, se servirà cedere. Ma la sensazione, ad oggi, e soprattutto dopo le parole di Ranieri di ieri, è che almeno un big la prossima estate possa davvero salutare la Capitale. Vedremo se sarà così e vedremo chi sarà, inoltre.