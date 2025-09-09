Caos tutto italiano, errore clamoroso: sconfitta a tavolino UFFICIALE

L’errore è clamoroso e ribalta immediatamente il verdetto del campo: nessuno se ne era reso conto, 0-3 inappellabile

Dopo la sosta delle Nazionali, i vari campionati in giro per il mondo sono pronti ad entrare nel vivo. Sotto questo punto di vista, non sono pochi i confronti attesi nel week-end che potrebbero contribuire a fornire una gerarchia più chiara dei rapporti di forza tra le squadre impegnate al raggiungimento dei rispettivi obiettivi.

I margini di errore, però, sono sempre pochi; i possibili ribaltoni sempre dietro l’angolo. In Serie A, dove a calamitare le maggiori attenzioni della terza giornata sarà inevitabilmente il confronto dell’Allianz Stadium che metterà uno contro l’altra la Juventus e l’Inter, ma non solo.

Ad ogni modo, riallacciandoci alla tematica sopra menzionata riguardanti le sbavature che possono sovvertire lo spartito di risultati già acquisiti, impossibile non menzionare quanto successo nell’ultima gara di uno dei campionati italiani. Una squadra, infatti, è stata punita per aver schierato un calciatore che non sarebbe dovuto scendere in campo.

In campo con uno squalificato: UFFICIALE la sconfitta a tavolino

Ci stiamo riferendo al Pordenone che, dopo aver lanciato giocatori di talento come Cambiaghi e Di Gregorio solo alcune stagioni fa, attualmente milita in Eccellenza. Nell’ultima gara di campionato i neroverdi avevano ottenuto un pareggio per 2-2 contro il Forum Julii. Il verdetto del campo è stato però inevitabilmente sovvertito ex post.

Il Pordenone è stato infatti punito con la canonica sconfitta a tavolino per 0-3 perché ha gettato nella mischia Zorzetto. Nulla di eclatante, se non fosse che il calciatore in questione figurava nella lista degli squalificati dal play-off della scorsa stagione ed era quindi indisponibile.

Un errore per certi aspetti grottesco quello dei Ramarri che, una volta memorizzata la decisione del giudice sportivo, non hanno affatto ridimensionato la portata dell’errore chiedendo scusa ai tifosi e promettendo impegno e determinazione affinché possa non ripetersi in futuro una situazione analoga.

Oltre il danno, la beffa visto che il Pordenone era riuscito a recuperare l’iniziale doppio svantaggio acciuffando – all’interno del perimetro di gioco – un pareggio per certi aspetti insperato. Riscritta subito, dunque, la classifica del girone dei friulani che saranno chiamati a riscattare il clamoroso scivolone maturato nel corso della prima giornata.