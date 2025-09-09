Infortunio al polpaccio, UFFICIALE: salta il derby

Emergono spiacevoli novità su quello che sarebbe potuto essere uno dei protagonisti del primo confronto capitolino tra Sarri e Gasperini

Dopo tre giornate relativamente accessibili in termini di avversari, Gian Piero Gasperini potrà immediatamente saggiare le atmosfere e le difficoltà del tanto temuto derby della capitale.

Come ben noto, durante il derby tatticismi e raffinatezze passano in secondo piano, facendo emergere quello che è l’aspetto più squisitamente psicologico del confronto sportivo.

Vi è particolare curiosità da parte di tifosi e appassionati nei confronti di questo match, dato che ad incontrarsi saranno due tra gli allenatori che più di tutti curano l’aspetto tattico, entrambi caratterizzati da un temperamento piuttosto frizzantino.

Nelle ultime ore sono emersi aggiornamenti di rilievo in merito ad un infortunio in grado di modificare concretamente gli equilibri in campo.

Lazzari KO in allenamento: via libera per Dybala?

La tegola a cadere è baincoceleste e risponde al nome di Manuel Lazzari. In allenamento l’esterno di Maurizio Sarri ha manifestato un problema muscolare a quel polpaccio destro che già altre volte aveva fastidiosamente occupato i suoi pensieri.

Oltre al Sassuolo il numero 29 laziale dovrà saltare anche la Roma, come evidenziato dagli esami strumentali conclusi poco fa.

Per il tecnico toscano si tratta di una carenza importante, dato che l’ex Spal assicura gamba e intensità sulla fascia. Staremo a vedere se Gasperini sceglierà di sfruttare l’intoppo biancoceleste per schierare da subito Paulo Dybala su quella fascia.