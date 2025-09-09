L’esonero UFFICIALE non salva la Juve: incubo Thiago Motta

L’esonero UFFICIALE nella notte non salva la Juventus: incubo Thiago Motta. Ecco cosa è successo in queste ore

Era nell’aria, forse in ritardo di un paio di giorni. Ma alla fine come volevasi dimostrare una decisione arrivata, nella notte. Un comunicato ufficiale ha messo fine alla storia tra Espirito Santo e il Nottingham.

Il Nottingham Forest Football Club conferma che, a seguito di recenti circostanze, Nuno Espírito Santo è stato oggi sollevato dal suo incarico di capo allenatore. Il Club ringrazia Nuno per il suo contributo durante un periodo di grande successo al The City Ground, in particolare per il suo ruolo nella stagione 2024/25, che sarà ricordato per sempre con affetto nella storia del Club. Avendo avuto un ruolo fondamentale nel nostro successo la scorsa stagione, occuperà sempre un posto speciale nel nostro percorso”. Questa la nota apparsa sul profilo ufficiale della società inglese. Il tecnico portoghese paga probabilmente il rapporto non del tutto sereno con il presidente.

Esonero UFFICIALE: Thiago Motta non in lista

E adesso chi prenderà il suo posto? Si era parlato di Thiago Motta nei giorni scorsi, ma a quanto pare il tecnico esonerato dalla Juventus non rientra tra i papabili. I bianconeri dal proprio canto non vedrebbero l’ora di togliere un ingaggio dal bilancio, ma non sembra essere questa la volta buona.

Si era parlato anche di Mourinho: lo Special One, cacciato dal Fenerbahce qualche settimana fa, tornerebbe volentieri ad allenare subito e lo sappiamo. Anche perché dopo gli ottimi risultati la panchina della nazionale portoghese è salda sulle mani di Martinez, che ha vinto Nations League e che si avvia a portare la squadra al Mondiale.