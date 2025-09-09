Un accordo dopo l’altro: precontratto firmato e addio Milan

Un accordo dopo l’altro e addio Milan: arriva la clamorosa notizia di calciomercato per Allegri e colleghi. Firma il precontratto.

I grandi cambiamenti abbattutisi tra le fila di numerose squadre di Serie A hanno interessato certamente una realtà nobile e altisonante come quella del Milan. Il club rossonero, dopo una stagione al di sotto delle aspettative e contraddistinta dalla staffetta tutta portoghese Fonseca-Conceicao, ha deciso di ripartire da Massimiliano Allegri. Una sorta di autentico ritorno al passato, contraddistinto altresì dall’attesa e la curiosità circa l’impatto dell’esperienza e la saggezza dell’ex Juventus dopo l’anno sabatico.

L’esordio, come noto, non è stato dei migliori, con la sconfitta interna con la Cremonese, cui ha fatto seguito prontamente la riunione emergenziale di Via Aldo Rossi, volta a capire in che modo chiosare la campagna acquisti per ovviare alle palesi manchevolezze di una squadra ancora perfettibile. Non casualmente, la settimana finale di calciomercato è stata a dir poco importante in quel di Milano, con un’attenzione catalizzata dapprima dal possibile scambio con la Roma coinvolgente Dovbyk e Gimenez, prima che ad infiammare aspettative e speranze dei tifosi fosse l’arrivo di Nkunku dal Chelsea.

Precontratto a gennaio e addio Milan: le ultime dall’Inghilterra su Maignan

Proprio dall’attaccante ex Blues ci si attendono risposte e soluzioni per un reparto offensivo che resta il fiore all’occhiello di una squadra reduce da soluzioni in entrata non subito in grado di ovviare alle uscite pesanti di questi mesi, almeno sulla carta. Basti pensare alle cessioni di Theo Hernandez e Reijnders, ambedue sacrificati a inizio campagna acquisti.

L’uscita del terzino sinistro e del nuovo centrocampista del Manchester City hanno permesso, però, di veder rispettata la volontà di Massimiliano Allegri, subito espostosi sulla volontà di trattenere Maignan, capitano del Milan e, proprio come i due non più rossoneri, finito al centro di voci circa un possibile addio anche nel corso dell’ultima estate.

L’estremo difensore francese è alla fine rimasto, ma è ora al centro di una nuova trattativa che potrebbe prossimamente infiammare il prossimo calciomercato. Questo, in realtà, a partire già dal mese di gennaio: come riporta TBRFootball, infatti, Maignan potrebbe firmare con il Chelsea la prossima estate. Nello specifico, i Blues potrebbero addirittura ingaggiare il portiere del Milan a parametro zero: con un approccio concreto già nella campagna acquisti invernale, quando gli si potrebbe far firmare un pre-contratto in vista della prossima estate.