Addio Maignan e assegno circolare Svilar: porte girevoli in Serie A

Addio Maignan e assegno circolare per Svilar. Il mercato si è chiuso ma non va mai in vacanza. Porte girevoli in Serie A

Koné, Ndicka o Soulé. Sono questi i nomi sui quali la Roma, probabilmente, lavorerà il prossimo anno per piazzare una plusvalenza importante, decisiva anche, per le casse della società e per evitare qualunque problema con la Uefa.

A questi nomi, però, questa mattina, Il Messaggero ci aggiunge anche Svilar. Eccolo il quarto che completa l’opera. Il portiere, fresco di rinnovo con adeguamento contrattuale – praticamente il migliore della Serie A – garantisce molti punti durante l’anno ma garantirebbe anche nel caso una plusvalenza clamorosa: sì, perché è stato preso dal Benfica senza versare un euro nelle casse della società. Insomma, c’è da tenere in considerazione anche una possibile uscita.

Addio Svilar: Maignan salta la firma col Milan

Nel corso dell’estate che ormai ci siamo messi alle spalle, almeno per quanto riguarda le temperature, si è parlato e anche molto delle squadre che avrebbero fatto dei sondaggi per Mile. Dal Bayern Monaco al Manchester City – che ha preso Donnarumma – ma anche del Milan si è chiacchierato. E siccome i rossoneri, in queste ultime ore, stanno avendo delle difficoltà per il rinnovo di Maignan (e sullo sfondo secondo Tbr Football rimane anche il Chelsea) non è da escludere in tutto per tutto un possibile approccio dei rossoneri per il portiere giallorosso.

Dentro la Roma in questo momento, abbiamo capito, nessuno è incedibile. Nessuno si può permettere il “lusso” di dire io non mi muovo. Quindi c’è da tenere sotto la lente d’ingrandimento tutte quelle che sono le situazioni che si possono verificare, o cambiare, nello spazio dei prossimi mesi. Situazioni che non sono preventivabili adesso – o almeno non del tutto – ma che si possono vedere da lontano. Insomma: Svilar-Milan potrebbe tornare di nuovo prepotente. Vedremo.