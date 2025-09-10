Il Milan incassa subito: firma UFFICIALE, Lazio-Roma è già finita

Arriva un colpo in uscita “indiretto” per il Milan, che incassa subito una bella cifra. Dopo la firma non c’è più nulla da fare per Lazio e Roma, che dovranno correre ai ripari

L’obiettivo di mercato delle romane, passato in orbita rossonera, non è più disponibile per gennaio, visto che ha da poco firmato il suo nuovo contratto ed è pronto per una nuova esperienza. Per questo, soprattutto, Sarri, dovrà fare altre valutazioni.

Le vie del mercato sono come al solito infinite e per questo non si può mai escludere nulla. Nel corso dell’estate ci sono state diverse trattative che hanno riguardato la Roma e il Milan, con dei giocatori che potevano essere inseriti in uno scambio. Dovbyk e Gimenez sono il caso più lampante, così come Pellegrini, offerto ai rossoneri anche all’interno di uno switch con Bennacer (pista mai decollata per volere dei giallorossi). Ad intrigare Massara era anche un giocatore che per il Milan ci è transitato in passato, ma che si era trasferito in Belgio. Stiamo parlando di Jan-Carlo Simic, in forza all’Anderlecht e ora in procinto di trasferirsi in Arabia Saudita.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il difensore centrale classe 2005 è stato acquistato dall’Al Ittihad per una cifra vicina ai 20 milioni di euro, inclusi i bonus. Un contratto fino al 2029 piuttosto ricco e una nuova esperienza per la sua carriera.

Simic vola in Arabia e porta un gruzzoletto per il Milan: niente Lazio e Roma per lui

Il trasferimento in Arabia Saudita di Simic porta benefici anche al Milan, visto che nella cessione all’Anderlecht era stata inserita una clausola che garantiva il 20% sulla futura rivendita. Questo significa che i 20 milioni ricavati dai belgi porteranno nelle casse rossonere circa 4 milioni di euro.

A sorridere di meno è la Lazio di Sarri, che seguiva il ragazzo e che lo avrebbe voluto inserire nella propria difesa a gennaio, quando potrà tornare ad operare sul mercato. L’allenatore toscano dovrà ora guardare altrove per rinforzare la rosa nella sessione invernale.