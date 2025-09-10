Lascia la Roma, addio UFFICIALE: “È arrivato il momento”

Calciomercato Roma, addio UFFICIALE e saluto definitivo. Lo ha appena annunciato: “Arrivato il momento”.

Le operazioni di mercato in grado di tenere elevata l’attenzione in casa Roma si sono evolute e sviluppate fino alle ore finali del calciomercato, abbracciando una pluralità di aspetti relativa alle entrate, le uscite e possibili operazioni sul gong rimaste non concretizzate. Sin dal tramonto dell’operazione Sancho, apparsa complicata dalle prime battute e pian piano sfumata parallelamente alle speranze dei tifosi, tante altre questioni hanno visto gli addetti ai lavori di Trigoria impiegati sul fronte della campagna acquisti.

A fare chiarezza è stato nelle scorse giornate lo stesso Gasperini, che ha ben spiegato il motivo d determinate scelte di mercato e la personale presa di posizione nel non avallare operazioni che, causando degli importanti dispendi economici, non avrebbero a sua detta assicurato dei felici tornaconti sul piano tecnico e tattico. Presto spiegata, dunque, la chiusura di mercato senza colpi finali in entrata, disilludendo le aspettative di chi si attendeva un’alternativa a Sancho e la messa nelle mani del tecnico del tanto anelato esterno sinistro ricercato e bramato dall’allenatore.

Calciomercato Roma, UFFICIALE: Federico Coletta saluta il club dopo la firma col Benfica

Ad arricchire il tutto, in quella parentesi, era stata anche la notizia relativa all’infortunio di Bailey, giunta all’indomani della sua presentazione ufficiale e, di fatto, impattante con una forza enorme sul morale di una piazza che aveva in lui visto un elemento di grande importanza per la rosa. Il rientro, ad oggi, non dovrebbe essere troppo lontano, ma resta l’amaro in bocca di una parentesi che, per certi momenti, aveva portato anche all’illusione di vedere Bailey e Sancho nella stessa squadra.

Così non è stato, con la Roma che, però, si è concentrata nelle ore finali di agosto e ad inizio settembre su movimenti ben precisi e calibrati in uscita. Nello specifico, tra le chiose era arrivata anche la notizia relativa al passaggio di Federico Coletta al Benfica, in un’operazione complessiva da un milione di euro. A più di una settimana di distanza, il giocatore ormai ex giallorosso, cresciuto sin da bambino in giallorosso, ha salutato con un profondo post Instagram la squadra e il club.

Queste le sue parole: “GRAZIE ROMA. Dopo 10 anni con questa maglia, è arrivato il momento di salutare quella che per me è stata molto più di una squadra. La Roma è stata casa, famiglia, scuola di vita. Mi ha cresciuto come calciatore e come uomo.

Mi ha insegnato cosa significa lottare, cadere, rialzarsi… sempre con il cuore in campo. Ringrazio ogni compagno, allenatore, dirigente, magazziniere, siete stati parte di un percorso che non dimenticherò mai.

È un onore per me aver vissuto ogni battaglia al vostro fianco. Porterò con me ogni singolo momento vissuto in giallorosso. A questa città, a questa società, a ogni persona che ha fatto parte del mio percorso: GRAZIE.

Federico Coletta“.