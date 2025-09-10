Pellegrini è già un ricordo: plusvalenza Inter, trovata la formula

Lorenzo Pellegrini poteva essere la soluzione e invece è solo un ricordo: arriva un’importante plusvalenza in casa Inter che cambia tutto. La formula è già stata trovata

Il mercato, in determinati paesi è ancora aperto e sta regalando delle sorprese. Ci sono dei nomi pronti a trasferirsi dalla Serie A in posti più esotici. Tra questi non figura però Pellegrini, che resta nel mirino dell’Inter e anzi può diventare il sostituto di un giocatore in uscita.

Uno dei problemi per arrivare a Sancho, come spiegato anche da Ranieri, è stato il mancato spazio economico liberato dalla cessione. Serviva un piccolo sforzo per accaparrarsi il giocatore inglese, ma solo dopo aver ceduto un big, magari come Lorenzo Pellegrini. Massara ha provato a trovare delle soluzioni che andassero bene anche al ragazzo, ma in molte occasioni si è ritrovato con la porta sbarrata e nessuna offerta concreta. Si è parlato tanto di Premier League, anche se il West Ham non sembra essere stata mai una vera opzione, così come di Turchia, più che altro per suggestione.

Il Besiktas e il Galatasaray potevano essere interessate al numero 7 giallorosso, ma da parte sua, per motivi familiari, non sono arrivate mai aperture. Alla fine Gasperini lo ha convocato per la trasferta di Pisa e lo terrà in considerazione in questi mesi, prima di vedere se a gennaio si potrà concretizzare la cessione.

Il Trabzonspor mette nel mirino Zielinski: all’Inter possono ricavare 10 milioni di euro

Chi potrebbe finire in Turchia al posto di Lorenzo Pellegrini è Piotr Zielinski, che tra l’altro occupa quel posto nel centrocampo dell’Inter che potrebbe diventare proprio dell’ex capito della Roma. Non è un mistero come Marotta e Ausilio abbiano già avuto dei contatti con il suo entourage per provare a sondare il terreno in vista della scadenza del contratto. Prendere Pellegrini a zero può essere un bel colpo, soprattutto se contestualmente si riesce a vendere l’ex centrocampista del Napoli a circa 10 milioni di euro.

Su di lui ha messo gli occhi il Trabzonspor, che vuole piazzare un altro colpo di mercato importante prima della chiusura della finestra estiva. In Turchia si andrà avanti fino al 12 settembre (venerdì), quindi c’è tutto il tempo per inserire ancora qualcosa di pesante. Una bella plusvalenza per le casse dell’Inter, che prese Zielinski lo scorso anno svincolato, dopo la fine della sua avventura a Castel Volturno. Secondo il sito turco “Sporx” il Trabzonspor sarebbe pronto a prenderlo in prestito con riscatto fissato a circa 10 milioni di euro.