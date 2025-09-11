Koné all’Inter, Gazzetta: rilancio immediato, “La Roma deve vendere”

Calciomercato Roma, l’Inter non molla la presa su Koné ed è pronta al rilancio. Le parole di Ranieri hanno aperto uno squarcio

Ipotizzabile. E adesso si parla solo di questo. Se Gasperini, nel giorno dopo la chiusura del mercato, aveva comunque buttato acqua sul fuoco per i mancati innesti, le parole di Ranieri, molto realiste di qualche giorno dopo, hanno acceso il dibattito sulla questione finanziaria della Roma in maniera importante.

E se nei giorni scorsi i quotidiani hanno parlato degli uomini che potrebbero essere ceduti per stare dentro i paletti della Uefa, questa mattina La Gazzetta dello Sport in edicola parla di un solo nome, di un solo assalto programmato: Koné rimane nel mirino dell’Inter per la prossima stagione, con i nerazzurri pronti a sfruttare la situazione che vede la Roma costretta, sempre secondo la Rosea, a ricavare 90milioni di euro entro il prossimo giugno per riuscire a evitare qualsiasi problema con l’organo che gestisce il mondo del pallone in Europa.

Calciomercato Roma: assalto a Koné

La trattativa tra il centrocampista giallorosso e i nerazzurri – si legge – sembrava essere ad un passo dalla chiusura attorno a ferragosto. Poi i Friedkin hanno deciso che Koné non si vende ed è rimasto. Rimandando però il problema alla prossima estate quando per forza di cose un elemento importante deve essere ceduto. E oltre Koné, così come abbiamo scritto nei giorni scorsi, ci sono Soulé, Ndicka e Svilar: uomini che possono garantire una grossa entrata e soprattutto nel caso degli ultimi due una plusvalenza totale visto che sono arrivati a parametro zero.

L’Inter, in poche parole, non molla in nessun modo il centrocampista della Roma e lo vuole prendere la prossima estate. L’offerta dovrebbe essere – viene messo nero su bianco – attorno ai 40 milioni di euro.

Non sappiamo adesso se basteranno, Koné ha iniziato alla grande la sua stagione e questo prezzo potrebbe anche lievitare e pure di molto nel corso dei prossimi mesi e magari potrebbe anche arrivare qualche club estero pronto ad alzare la posta. Ma il messaggio mandato da Ranieri a quanto pare è stato recepito da tutti. Purtroppo.