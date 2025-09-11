Koné all’Inter, Gazzetta: rilancio immediato, “La Roma deve vendere”

Calciomercato Roma, l’Inter non molla la presa su Koné ed è pronta al rilancio. Le parole di Ranieri hanno aperto uno squarcio 

Ipotizzabile. E adesso si parla solo di questo. Se Gasperini, nel giorno dopo la chiusura del mercato, aveva comunque buttato acqua sul fuoco per i mancati innesti, le parole di Ranieri, molto realiste di qualche giorno dopo, hanno acceso il dibattito sulla questione finanziaria della Roma in maniera importante.

Konè in azione all'Olimpico
Koné all’Inter, Gazzetta: rilancio immediato, “La Roma deve vendere” (Lapresse) – Asromalive.it

E se nei giorni scorsi i quotidiani hanno parlato degli uomini che potrebbero essere ceduti per stare dentro i paletti della Uefa, questa mattina La Gazzetta dello Sport in edicola parla di un solo nome, di un solo assalto programmato: Koné rimane nel mirino dell’Inter per la prossima stagione, con i nerazzurri pronti a sfruttare la situazione che vede la Roma costretta, sempre secondo la Rosea, a ricavare 90milioni di euro entro il prossimo giugno per riuscire a evitare qualsiasi problema con l’organo che gestisce il mondo del pallone in Europa.

Calciomercato Roma: assalto a Koné

La trattativa tra il centrocampista giallorosso e i nerazzurri – si legge – sembrava essere ad un passo dalla chiusura attorno a ferragosto. Poi i Friedkin hanno deciso che Koné non si vende ed è rimasto. Rimandando però il problema alla prossima estate quando per forza di cose un elemento importante deve essere ceduto. E oltre Koné, così come abbiamo scritto nei giorni scorsi, ci sono Soulé, Ndicka e Svilar: uomini che possono garantire una grossa entrata e soprattutto nel caso degli ultimi due una plusvalenza totale visto che sono arrivati a parametro zero.

Koné in primo piano
Calciomercato Roma: assalto per Koné (Lapresse) – Asromalive.it

L’Inter, in poche parole, non molla in nessun modo il centrocampista della Roma e lo vuole prendere la prossima estate. L’offerta dovrebbe essere – viene messo nero su bianco – attorno ai 40 milioni di euro.

Non sappiamo adesso se basteranno, Koné ha iniziato alla grande la sua stagione e questo prezzo potrebbe anche lievitare e pure di molto nel corso dei prossimi mesi e magari potrebbe anche arrivare qualche club estero pronto ad alzare la posta. Ma il messaggio mandato da Ranieri a quanto pare è stato recepito da tutti. Purtroppo.

