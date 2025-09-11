UFFICIALE, campionato stravolto: stop al mercato e penalizzazione

Emergono novità a dir poco sconcertanti in merito ad una serie di sanzioni all’orizzonte, pronte a sconvolgere un campionato

La sessione estiva del calciomercato ha costretto numerose società a modificare radicalmente il proprio organico, nel tentativo di conquistare soluzioni in grado di migliorare la propria condizione pregressa o, in altri casi, di soddisfare le richieste di allenatori appena arrivati.

Il valzer di panchine avvenuto negli scorsi mesi ha naturalmente portato ad un numero crescente di stravolgimenti, le cui conseguenze potranno misurarsi nel corso dei prossimi mesi.

Una cosa è tuttavia certa: negli ultimi anni il calciomercato ha subito una plateale trasformazione rispetto a quanto avveniva un paio di decadi fa, divenendo un terreno scivoloso, in cui le società rischiano a più riprese di imbattersi in penalizzazioni e clamorose esclusioni per via di sanzioni derivanti da norme piuttosto rigide.

Basti pensare a quanto avvenuto nel recente passato alla Juventus, costretta a scontare una penalizzazione di ben 10 punti (inizialmente furono 15) durante il campionato di Serie A 2022/23 per via del tanto discusso caso plusvalenze. Nelle ultime ore sono giunte notizie a dir poco sconcertanti in merito al crescente rischio di una nuova penalizzazione.

Il Chelsea rischia grosso: ultimatum fissato

La ‘vittima’ questa volta sarebbe il Chelsea di Cole Palmer, che si ritroverebbe a scontare una salata pena per via di una lunga serie di violazioni (ben 74 secondo il documento ufficiale) compiute tra il 2009 e il 2022.

Il comunicato della The FA specifica in particolare che la gran parte delle violazioni sarebbe avvenuta nel periodo compreso tra il 2010 e i 2016, ovvero quando ai vertici della società londinese era comodamente seduto Roman Abramovich.

Le incongruenze riguardano le regolamentazioni relative agli agenti della FA. Ora i Blues rischiano grosso e l’ultimatum per fornire una risposta è stato fissato al 19 settembre dell’anno in corso.