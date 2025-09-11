Uragano Juve e Roma travolta: Lookman fa infuriare Gasperini

Nelle ultime ore sono emersi aggiornamenti in grado di ribaltare con vigore ogni certezza conquistata da tifosi e appassionati di Serie A

La terza giornata del campionato di Serie A 2025/26 è ormai alle porte e la gran parte dei tifosi e degli appassionati della massima lega italiana non attende altro che poter osservare nuovamente le venti squadre coinvolte nella competizione, così da poter immagazzinare dati utili a formare un’idea più precisa di quanto potrebbe accadere nel corso dei prossimi mesi.

In questo momento, infatti, gli elementi a disposizione per compiere delle previsioni consapevoli risultano a dir poco scarsi e confusi, viste e consterete le numerose metamorfosi compiute dalla stragrande maggioranza delle big nostrane.

Il frenetico valzer di allenatori avvenuto al termine della stagione 2024/25 ha infatti scosso le già flebili certezze gelosamente conquistate dagli spettatori, che in questo momento si trovano a dover fare i conti con un panorama tanto affascinante quanto imprevedibile.

Nelle ultime ore, tuttavia, sono emerse novità di mercato in grado di smuovere ulteriormente le carte in tavola, poiché riguardanti calciatori di particolare pregio e squadre blasonate del campionato italiano.

Yildiz al Barca, Lookman alla Juve: uragano in Serie A

Gli ingredienti di questo cocktail esplosivo sono numerosi e pregiati: Yildiz, Lookman, la Juventus, l’Atalanta, il Barcellona, la Roma, Trossard e, dunque, una spruzzata di Arsenal… Ma andiamo con ordine. La prima bomba, riportata da Fichajes nelle ultime ore riguarda proprio Kenan Yildiz, che, secondo il sito spagnolo, sarebbe entrato nel mirino del Barcellona. I dati del talento turco sono indubbiamente tra i più appetibili tra i giovani profili europei:

età : 20 anni

: 20 anni scadenza contratto : 30 giugno 2029

: 30 giugno 2029 statistiche 2024/25 : 8 gol, 7 assist

: 8 gol, 7 assist squadre interessate: Barcellona, Chelsea, Bayern Monaco

Raphinha, infatti, non è più un ragazzino (classe 1996) e i vertici spagnoli non hanno alcuna intenzione di ritrovarsi a risolvere un’emergenza offensiva nel giro di un paio d’anni. Il piano, dunque, è quello di prelevare il fuoriclasse turco dalla Vecchia Signora a fine stagione.

Nel frattempo, come affermato da Tuttosport, la Juventus avrebbe posato nuovamente gli occhi su Ademola Lookman, i cui rapporti con la Dea sono notoriamente incrinati.

A quel punto l’Atalanta si troverebbe costretta a spingere per gli obiettivi già fissasti per la fascia sinistra – i bergamaschi difficilmente si accontenterebbero di proseguire il cammino soltanto con Maldini e Sulemana (il primo in evidente crescita, il secondo sensibilmente meno versatile del talento nigeriano) -, tra i quali spicca senza dubbio Leandro Trossard, le cui qualità in termini di gamba e tecnica gli hanno permesso di ricoprire diversi ruoli offensivi nel corso della carriera.

Ecco che, con il coinvolgimento del talento classe 1994 dell’Arsenal, anche la Roma fa il suo ingresso nella telenovela di mercato in atto. I giallorossi, infatti, avevano recentemente manifestato particolare interesse per il numero 19 dei Gunners, la cui versatilità appariva preziosa agli occhi del nuovo tecnico torinese.

L’addio di Lookman dalla Dea (ricordiamo che Gasperini ebbe degli attriti con il numero 11 nerazzurro in seguito ad un rigore sbagliato), dunque, renderebbe ben più tortuosa la strada che porterebbe i capitolini a Trossard, il quale diverrebbe preda principale dell’Atalanta.