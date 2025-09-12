Bernardo Silva alla Juventus: Guardiola ha già bloccato l’erede

Ecco le ultime in merito ad una delle voci di mercato più chiacchierati e discusse degli ultimi giorni tra i tifosi juventini

All’interno di un contesto come quello della Serie A, in cui appare a dir poco complesso giudicare con raziocinio l’operato delle varie dirigenze, quello della Juventus è senza dubbio alcuno uno dei mercati più soddisfacenti per i propri tifosi, dato che in questo momento Igor Tudor può vantare una rosa piuttosto completa (basti pensare alla fase offensiva, dove i bianconeri possono vantare un ventaglio di soluzioni a dir poco ampio e luccicante).

Non è un caso che, rispetto a quanto avvenuto ad inizio estate, quando gli scetticismi intorno a Igor Tudor avevano inquinato le previsioni sul prossimo futuro della Juventus, in questo momento tifosi e appassionati nostrani hanno iniziato a considerare la Juventus come una diretta rivale sostanzialmente per ogni obiettivo al vertice.

Ora, mentre alla Continassa si lavora per assicurarsi un nuovo direttore sportivo che possa aggiungersi alla compagine dirigenziale già in attività, Damien Comolli prosegue il suo lavoro, preparano i colpi da piazzare a gennaio e nei mesi successivi.

Bernardo Silva nel mirino di Juve e Benfica: Guardiola guarda in Spagna per l’erede

Una delle pochissime caratteristiche che sembrerebbe non abbondare nella formazione torinese è l’esperienza, dato che, nella gran parte dei casi, i calciatori in campo sono sia anagraficamente che calcisticamente (in quanto a quantità e blasone dei palcoscenici calpestati) piuttosto acerbi.

È anche per questo che, come riportato negli scorsi giorni, pare che i vertici bianconeri abbiano messo nel mirino Bernardo Silva, il quale, oltre ad un’ulteriore dose di qualità, porterebbe nello spogliatoio bianconero la consapevolezza e l’esperienza derivanti da un palmares di primo livello.

Il fantasista del Manchester City sembrerebbe destinato a lasciare Guardiola a fine stagione, anche a causa del contratto in scadenza a giugno 2026 e della totale assenza di segnali che facciano pensare ad un rinnovo. Al contrario, oltre all’interessamento della Juventus, vi sono prove tangibili di un assiduo contatto con il Benfica, società da cui il portoghese è partito nel suo luccicante percorso professionale.

Conscio dell’ormai scontato addio di Silva, Guardiola avrebbe intravisto in Fermin Lopez il perfetto erede. Tecnico, versatile e intelligente tatticamente, il trequartista spagnolo ha tutte le carte in regola per brillare sotto la gestione Guardiola.

Secondo quanto riportato da Fichajes,net, tuttavia, pare che il calciatore, forte di un contratto con i blaugrana fino al 2029, sia intenzionato rimanere alla corte di Flick. Il Barca tuttavia non naviga in acque particolarmente limpide sul piano finanziario e, nel caso in cui da Manchester dovesse giungere un’offerta irrinunciabile, è probabile che non venga ignorata.