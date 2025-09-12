Dalla Juve alla Roma: firma UFFICIALE per il 2026

Dalla Juventus alla Roma, il comunicato UFFICIALE è appena arrivato: firma capitale per il 2026. Ecco cosa sta succedendo.

Tanti aspetti hanno contraddistinto il calciomercato della Roma nel corso di queste ultime settimane e, più in generale, di un’estate che ha visto anche i Friedkin coinvolti. I mesi appena trascorsi, infatti, non sono stati poco ricchi di eventi in quel di Trigoria, divenuta sede di grandi cambiamenti, sul fronte societario e sportivo.

Al netto di limiti e paletti mai nascosti dallo stesso Ranieri, la Roma ha cercato di operare in estate con ponderazione e precisione, distinguendosi altresì per una disponibilità da parte dei Friedkin mai negate dal mister né tantomeno da Sir Claudio, ormai fisso a Trigoria nelle vesti di consigliere ufficiale della famiglia Friedkin.

Niente Roma o Juventus, UFFICIALE: Emegha sarà un giocatore del Chelsea

Nonostante gli impegni di proprietà e dirigenza, sono state diverse le trattative non conclusesi felicemente. Più nello specifico, rispetto alle trattative non concretizzatesi, va segnalata l’ufficialità giunta in queste ore in casa Chelsea e riguardante Emegha.

Ha segnato 23 gol e fornito 4 assist in 57 partite con lo Strasburgo.

Nella stagione 2024-25 di Ligue 1: 27 presenze, 14 gol e 3 assist.

Nella stagione 2023-24 in Ligue 1: 28 partite giocate, 8 gol segnati, più 1 assist nelle coppe nazionali, per un totale stagionale di 9 reti considerando tutti i tornei.

Finora, nei primi due match di campionato: ha giocato 135 minuti totali e segnato 1 gol.

Questi numeri spiegano bene il valore del giocatore e lo spessore dell’operazione dei londinesi, relativa ad un profilo finito anche sui taccuini giallorossi e della stessa Juventus. L’olandese classe 2003, appunto, non giocherà, però, in Serie A, avendo sottoscritto un contratto con il Chelsea a partire dalla prossima stagione.

https://x.com/ChelseaFC/status/1966468815954620507