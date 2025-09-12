Dall’Inter alla Roma: scippo capitale dopo l’ammutinamento

L’Inter e la Roma sono ancora in ballo sul mercato e ora torna d’attualità un nome tanto inseguito durante l’estate. Nerazzurri e giallorossi rimangono alla finestra

Beppe Marotta e Piero Ausilio sono in agguato per capire la fattibilità dell’operazione, ma c’è il rischio che ormai sia troppo tardi per intervenire. Si va verso un acquisto “capitale” da parte di una delle squadre più in forma del momento a livello internazionale.

La Roma e l’Inter hanno avuto una necessità in comune nel corso dell’estate, ovvero quella di rinforzare e ringiovanire la propria difesa. Da una parte c’era da sostituire Mats Hummels e Nelsson, che non rientravano più nei piani dei giallorossi, dall’altra bisognava mettere mano ad un reparto che conta molti ultra trentenni, con Acerbi e De Vrij su tutti. In più si è aggiunta anche la partenza di Pavard verso Marsiglia, ad accrescere il numero di giocatori da rimpiazzare. Per questo alla fine Marotta ha piazzato il colpo Akanji, strappandolo ai cugini del Milan e accontentando Chivu.

Il nazionale svizzero ha di certo tutte le caratteristiche che servono per eccellere in Serie A e con Bastoni può rappresentare la colonna portante per il presente e per il futuro. Massara ha preferito scommettere sui giovani, come Ziolkowski e Ghilardi, oltre alla permanenza di Hermoso, che piace e non poco a Gian Piero Gasperini.

Inter e Roma devono arrendersi su Ordonez: il Chelsea piomba sul difensore

Uno dei nomi che era circolato sia in chiave Roma che in chiave Inter era quello di Ordonez. Il gigantesco centrale ecuadoregno, in forza al Bruges, ha stupito tutti con le sue prestazioni nella scorsa Champions League. Il classe 2004 sarebbe stato perfetto per la Serie A, ma sembra essere ormai fuori portata. Secondo quanto appreso da TBR Football, ad assistere alla recente gara tra le nazionali di Ecuador e Argentina, c’erano anche gli osservatori di Aston Villa e Chelsea. Soprattutto i Blues sono interessati al ragazzo e potrebbero fare anche follie per accaparrarselo.

L’Inter, più della Roma, era stata vicina al centrale 21enne a agosto, prima dell’ammutinamento, che lo ha portato a restare in Belgio, almeno per il momento. Il suo contratto è in scadenza a giugno 2026 e non ci sono i margini per un rinnovo, almeno al momento.

Non è da escludere che a gennaio si possa arrivare ad un’offerta concreta per portarlo in Premier League, a Stamford Bridge.