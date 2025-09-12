DIRETTA Roma, le ultime su Wesley e sul mercato: le news del 12 settembre

Le ultime sulla squadra allenata da Gian Piero Gasperini tra campo e calciomercato
Meno due alla partita di domenica (12.30) contro il Torino. Dopo il sospiro di sollievo di ieri, la Roma valuterà con attenzione le condizioni di Wesley in questi due giorni che separano la squadra dalla sfida della terza giornata di Serie A. Gian Piero Gasperini studierà le mosse per affrontare i granata, ma al di là delle notizie di campo, a tenere banco in casa giallorossa sono anche le indiscrezioni di mercato.
- 10.03 In vista del tanto atteso e chiacchierato derby di Roma (programmato per il 21 settembre alle 12:30), Maurizio Sarri dovrà fare a meno di due pedine di pregio. Lazzari out per un risentimento muscolare al polpaccio destro e Patric ancora in fase di recupero fisico.
- 9.01 Continua la caccia allo sponsor dei Friedkin. Come scrive l’edizione odierna de “Il Tempo”, c’era stata nei giorni scorsi una trattativa col vecchio sponsor Riyadh Season per prolungare l’accordo con una sponsorizzazione minore, ma alla fine l’accordo è saltato. Sono comunque attese novità per le prossime settimane.
- 8.32 Sospiro di sollievo per Wesley. Come scritto già ieri, gli esami hanno dato esito negativo, ma il calciatore brasiliano non sarà comunque a disposizione per la partita di domenica contro il Torino. Come riporta il Corriere dello Sport, si tratta solo di un sovraccarico muscolare dovuto a un’infiammazione di una vecchia cicatrice legata a una lesione. La Roma ha però paura di qualche ricaduta o che possa perdere brillantezza e sta inoltre studiando un piano di lavoro differenziato. Wesley sta giocando e lavorando ininterrottamente dallo scorso 15 gennaio, quando ha disputato la sua prima partita stagionale con la maglia del Flamengo, e non si è poi più fermato giocando anche il Mondiale per club.