Firma da Champions con la Juve: ha fatto impazzire la Roma

Firma da Champions con la Juventus: ha fatto impazzire la Roma. Ecco la situazione che si sta creando in queste ore. Lo scenario

Il calciomercato non si ferma. Anzi rilancia. Sì, perché in questi mesi che portano a gennaio, quando ci sarà nuovamente la possibilità di andare a chiudere delle operazioni importanti, i vari club iniziano a programmare, ma non solo.

Sì, perché ci sono alcune società della Serie A che sono alla ricerca di uomini da mettere dietro la scrivania. Una, la Juventus, in questo momento sta cercando un nuovo direttore sportivo. Dopo Comolli e Modesto il club bianconero ha bisogno di un ‘altra figura che faccia da raccordo tra il campo e la proprietà. In queste ore si sta parlando di Ottolini del Genoa, un signor dirigente che conosce il campionato italiano in maniera importante ma non solo, anche in grado di trovare dei giocatori ad un certo prezzo per poi rivenderli alla grande. Sarebbe il profilo giusto? Sicuramente dentro la Juve ci stanno pensando, ma occhio, perché secondo il giornalista Mirko Nicolino non è l’unico.

Dal Benfica alla Juventus, ha fatto impazzire la Roma

“Il nome di Ottolini è sempre caldo – ha scritto Nicolino su X – ma occhio a Braz, in uscita dal Benfica”. Una Juve quindi che sfoglia la margherita alla ricerca del nuovo diesse. E forse Braz potrebbe essere uno “dei due stranieri oltre Ottolini” come riportato da TuttoSport in questo caso.

La società valuta, quindi, molti profili anche diversi. Gente di spessore internazionale ma anche uomini che conoscono molto bene il calcio e che sono pronti al salto di categoria importante. Perché, con tutto il rispetto, un conto è essere il direttore sportivo del Genoa, un conto è essere quello della Juventus, la società che ha il maggior numero di tifosi in Italia e che parte sempre e solo con un obiettivo, quello di vincere. Braz, inoltre, è quel diesse che ha soffiato Rios alla Roma nel corso della sessione estiva del mercato. Il centrocampista che era stato accostato ai giallorossi poi ha deciso di andare in Portogallo.