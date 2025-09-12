Scambio con Soulé in Serie A: la Roma ha chiuso tutto

La Roma è tentata per un clamoroso scambio che potrebbe riguardare Mati Soulé. L’attaccante argentino è letteralmente esploso negli ultimi mesi e ora fa gola a tanti

Massara deve valutare bene la situazione, sia da un punto di vista tecnico che economico. Ci sono dei vantaggi che non possono essere tralasciati, anche se un giocatore come l’ex Juve non è davvero facile da rimpiazzare. I tifosi non ne vogliono nemmeno sentir parlare.

Quando pensiamo all’attuale situazione della Roma in attacco, non possiamo non citare tra i protagonisti assoluti Mathias Soulé. Il classe 2003 proveniente da Torino, ha proseguito con Gasperini come aveva fatto con Ranieri, segnando e regalando giocate. Con il tecnico piemontese è tornato a giocare dentro il campo, non sulla fascia da quinto e questo lo sta aiutando anche in zona gol. Contro il Pisa ha regalato tre punti fondamentali e con il Torino sarà con ogni probabilità ancora uno dei titolari inamovibili.

Ovviamente questo tipo di prestazioni non hanno lasciato indifferenti anche gli altri club, che lo stanno seguendo con attenzione in vista della prossima estate. Le dichiarazioni di Ranieri sulla situazione economica della Roma, di certo non possono lasciare tranquilli i tifosi, che sanno di doversi preparare ad una possibile cessione. Di pezzi pregiati in grado di portare pesanti plusvalenze ce ne sono quattro: Svilar, N’Dicka, Manu Kone e Soulé.

Il Napoli mette Neres sul piatto per arrivare a Soulé: la Roma rimane fredda

Sembra che tra le varie pretendenti al gioiello argentino ci sia anche il Napoli. Antonio Conte lo stima moltissimo e sarebbe pronto a fare follie pur di averlo.

Proprio per questo potrebbe rinunciare anche ad un pezzo pregiato della propria rosa, ovvero David Neres, pur di accontentare la Roma.

età: 22 anni

scadenza contratto: 30 giugno 2029

statistiche con la maglia della Roma: 41 presenze, 6 gol, 5 assist

squadre interessate: Napoli

Uno scambio tra Neres (più conguaglio economico) e Soulé non scalda al momento il cuore di Massara e dei Friedkin. Prima di toccare Mati la Roma proverà a privarsi di altri giocatori, soprattutto cercando di non rinforzare una diretta concorrente (almeno si spera).