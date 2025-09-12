Uragano Gasperini su Ranieri: “Sembra un manicomio”

La Roma si avvicina alla partita contro il Torino in un contesto reso vivace dalle recenti dichiarazioni di Claudio Ranieri

L’avvio di stagione della Roma è stato più che positivo. I giallorossi hanno fatto due su due e sono in testa alla classifica di Serie A (sempre consinderando che anche la Cremonese in questo momento è ai vertici della lega).

Ancora è presto per fare pronostici su quello che sarà il cammino della truppa di Gasperini, ma oltre ai sei punti, anche e soprattutto le modalità con cui sono giunti i risultati per ora hanno convinto il popolo giallorosso.

Tuttavia, nonostante l’ensusiasmo che attualmente regna tra i vicoli della città eterna (per Gasperini già è una conquista, visti gli scetticismi manifestati da svariati tifosi prima dell’inizio del campionato), poco fuori dalla capitale, a Trigoria, il clima appare tutt’altro che sereno.

È già rottura tra Gasp e Ranieri? “Gasperini non è contento”

Che la presenza di due figure di spicco del calcio italiano tra i corridoi del centro sportivo Fulvio Bernardini potesse generare degli attriti era il timore di molti, ma che i primi dissapori tra Gasp e Ranieri giungessero addirittura prima di metà settembre sarebbe stata una previsione a dir poco pessimistica.

Secondo quanto riportato da Ugo Trani nel corso della trasmissione radio ‘Te la do io Tokyo’, pare che il tecnico torinese non sia rimasto affatto contento di quanto dichiarato da Claudio Ranieri nell’ultima conferenza stampa.

In quest’ultima l’ex allenatore romano (che però si fa ancora chiamare ‘mister’) ha specificato le difficiltà economiche dei capitolini, facendo intendere che nelle prosime sessioni di mercato la priorità sarà quella di vendere per risanare i debiti: “Gasperini non è stato contento di quello che ha detto Ranieri l’altro giorno, non gli è piaciuta com’è stata costruita, perché è stata confezionata a uso e consumo della società“.

Gasperini, al contrario, parrebbe considerare l’ultima sessione come una concessione fatta alla dirigenza, che dovrà tuttavia compensare alla prossima occasione. “La Roma sembra un manicomio. Ci sono due mondi: quello dell’allenatore che parla di miglioramenti e quello di Ranieri. Gasperini parla come se nella Roma questi problemi del Fair Play Finanziario non ci siano“, così Luigi Ferrajolo a Radio Radio Lo Sport restituisce l’idea di una spaccatura piuttosto evidente nella percezione dell’attualità giallorossa.