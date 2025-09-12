Yildiz lo paga il Milan: maxi offerta alla Juventus

Affare clamoroso e maxi offerta alla Juventus: 80 milioni per Yildiz. Lo paga il Milan, che bomba di calciomercato!

Le trattative e gli intrecci di mercato sono stati numerosi anche nel corso dell’ultima estate, al netto di difficoltà e di cifre che, a differenza di altri campionati, si sono confermate su livelli ben meno importanti. Certo, un mercato come quello del Liverpool è ad oggi utopia per qualsiasi realtà della Serie A, sebbene non siano mancate le emozioni, le attese e le sorprese anche tra le fila delle italiane.

Il mese di agosto, nello specifico, è stato uno di quelli in grado di regalare i maggiori sentori di cambiamento, facendo assistere a scenari e indiscrezioni non sempre concretizzatesi. Tra i fili rossi si segnala, ovviamente, il doppio scenario legato all’Inter, che a inizio agosto ha iniziato a maturare interessi sempre più concreti per Lookman, generando una delle telenovele più emblematiche della scorsa campagna acquisti.

Yildiz al Chelsea grazie ai soldi di Nkunku: ecco l’intreccio Milan-Juventus

Quasi contestualmente, la Roma iniziava a muoversi su Sancho, generando le sorprese iniziali dei tifosi, dapprima scettici e titubanti, poi pian piano sempre più fiduciosi e speranzosi rispetto a tale scenario. Alla fine, l’esterno ex Manchester United, in settimane piene di tira e molla e attese svilenti quanto estenuanti, è rimasto in Premier League, spegnendo solo nelle ultime ore di mercato le voci sul proprio conto.

Non va dimenticato, poi, anche l’impatto del Milan all’interno delle economie della scorsa campagna acquisti, alla luce dei grandi cambiamenti compiuti dagli addetti ai lavori di Via Aldo Rossi, a partire da quelli societario-dirigenziali, passando a quello in panchina e le conseguenze che l’arrivo di Massimiliano Allegri ha apportato anche sul fronte tecnico.

Nello specifico, il periodo più caldo per i rossoneri è stato soprattutto quello successivo alla sconfitta con la Cremonese, dopo il quale è andato in atto il confronto tra società e allenatore e alla smossa finale di Tare e colleghi per accontentare le richieste ultime del tecnico prima della chiusura del mercato.

Proprio a queste, in particolare, si lega uno scenario che potrebbe clamorosamente riguardare anche la Juventus: ci riferiamo all’arrivo di Nkunku in quel di Milano, per una cifra complessiva superiore ai 40 milioni di euro, di cui 37 di parte fissa e 5 di bonus. Ciò si incastra con il clamoroso interesse registrato in Inghilterra da parte del Chelsea per diversi giocatori, tra cui Kenan Yildiz della Juventus.

L’uscita di Nkunku, infatti, oltre a fruttare un bel bottino nelle casse Blues ha reso quantomeno consapevoli gli addetti ai lavori di dover nel prossimo futuro intervenire per apportare modifiche importanti all’attacco. Ecco, dunque, spiegato il su citato interesse per il valorosissimo numero 10 bianconero, del quale riferisce Caughtoffiside. A Torino, però, il talento turco è considerato ovviamente centralissimo nel progetto e lasciarlo partire dovrebbe comportare un esborso di almeno 80 milioni di euro.