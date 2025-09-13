Addio Roma, doppietta in Serie A: firmano insieme con la Juventus

Calciomercato Roma e Juventus: doppietta in Serie A e rivoluzione immediata a Torino. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Queste prime giornate di campionato stanno regalando già le prime emozioni e indicazioni rispetto al lavoro condotto da allenatori e dirigenze nel corso dell’estate, con diverse squadre in grado di rispettare fin qui le aspettative, ma anche club ancora in piena fase di adattamento ad una stagione che resta ancora agli albori e, in quanto tale, passibile di grandi novità e cambiamenti durante la sua evoluzione.

Il Napoli, con la terza vittoria consecutiva, questa volta a Firenze, continua a confermare il suo status di candidata principale alla vittoria, soprattutto alla luce dello scudetto conquistato la scorsa stagione e le grandi difficoltà vissute dall’antagonista principale di questi ultimi anni, quale l’Inter. La scelta di affidare la squadra a Chivu finora non ha portato ai risultati sperati, come restituiscono le ultime due sconfitte in campionato e una classifica che, dopo tre giornate, recita solamente tre punti per Calhanoglu e colleghi.

A complicare la situazione, poi, anche la delicata sconfitta maturata in quel di Torino contro la Juventus, frutto di un’altalena di emozioni e di incapacità nello gestire situazioni di campo e gioco che, in modo diverso, avrebbero anche potuto mettere la gara su ben altri binari.

Calciomercato Roma e Juventus: Ottolini porta Frendrup a Torino?

Un discorso a parte, giunti a questo punto, merita proprio la stessa Juventus, protagonista di un mercato importante ma, in determinati momenti, bloccato e ricco di incognite, con una ripartenza affidata a Comolli dopo l’addio di Giuntoli e una più generica incertezza che aveva visto la piazza bianconera interrogarsi se la strada tracciata fosse davvero quella giusta.

Il lavoro di Tudor e la rosa consegnatagli per questa sua esperienza in bianconero, meritata dopo i tre mesi a buon livello successivi all’esonero di Thiago Motta, sta portando dei frutti importanti e segnali di distensione e speranza. Le novità, però, non mancheranno in quel di Torino nemmeno nel prossimo futuro, alla luce degli ancora grandi margini di intervento che ci si attende sul piano dirigenziale e societario.

Più nello specifico, negli ultimi giorni è emerso il nome di Ottolini del Genoa come possibile candidato al ruolo di direttore sportivo. Se questo scenario fosse confermato, non vanno in alcun modo escluse dinamiche di mercato irrelate anche al mondo ligure e alla stessa Roma. Potrebbe, infatti, tornare di moda un nome come quello di Frendrup, accostato a più riprese anche ai giallorossi nel corso dell’ultima estate e alla fine rimasto tra le fila del Grifone, dove ha dimostrato un valore e margini di miglioramento di grande livello.