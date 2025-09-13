Friedkin paga la clausola: addio Como

Calciomercato, Friedkin non bada a spese e paga 30 milioni di euro: addio Como. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Le questioni con le quali i Friedkin si sono dovuti interfacciare fino a questo punto sono state numerose e hanno abbracciato una pluralità di aspetti e fattori, legati al mondo Roma e non solo. Tra le fila giallorosse, la proprietà texana si è fin qui distinta per un’attenzione economica non marginale, fatta di ponderazione e necessità di far quadrare i conti, ma anche di un dispendio costante in termini finanziari e di investimenti legati alla più generale e globale crescita del club capitolino.

Lo ricordano bene le cifre sborsate dalla proprietà in questi anni durante il calciomercato e per rientrare di una perdita costante che mai ha impedito di assistere alla costante volontà dei Friedkin di assecondare le richieste dei propri allenatori. Basti pensare alla prima campagna acquisti di Pinto e Mourinho, certamente opinabile in termini di scelte, ma non per le cifre investite al fine di assecondare lo Special One.

Lo stesso impegno non è mancato, economicamente, anche quando si è trattato di proporre un rinnovo contrattuale a Daniele De Rossi, col quale catalizzare un progetto poi ben presto fallito e che sta avendo ancora un peso importante sulle casse giallorosse.

I Friedkin non badano a spese: 30 milioni per portare El Hilali all’Everton

Più in generale, insomma, la società ha sempre cercato di prodigarsi per far crescere il club e assecondare il più che comprensibile e amorevole anelito alla crescita da parte dei tifosi. Sul fronte tecnico e legato ad alcune scelte, come dicevamo, non sempre tutto ha funzionato, ma i freddi numeri parlano, appunto, di investimenti ed esborsi costanti da parte di Dan e Ryan, parallelamente distintisi per un’attenzione imprenditoriale anche lontano da Roma.

Da più di un anno, infatti, i proprietari giallorossi detengono anche l’Everton in Premier League, club col quale intendono catalizzare un analogo percorso di crescita che porti il club di Liverpool ad aumentare ulteriormente il proprio appeal e a competere a livelli sempre più importanti. Da tale punto di vista, gli ultimi aggiornamenti restituiscono la grande attenzione anche in casa Toffees in termini di investimenti.

Più nello specifico, Fichajes.net parla di una forte volontà dell’Everton di accaparrarsi le prestazioni di Omar El Hilali, terzino dell’Espanyol in grado di catalizzare grandi attenzioni in Premier League e anche in Serie A. Rimasto in Liga dopo il vano affondo da 14 milioni da parte dello stesso Como, El Hilali sarebbe sempre più vicino all’Everton, club disposto a mettere sul piatto i 30 milioni di euro della clausola per il suo ingaggio.