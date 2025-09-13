Juve tradita da Vlahovic: firma con l’Inter e cifre svelate

Calciomercato Juventus, bianconeri traditi da Vlahovic. Firma con l’Inter a queste cifre. Ecco lo scenario che per l’addio

Oggi c’è Juventus-Inter, e non solo una partita. Ma si parla di rivalità storiche, anche extracalcistiche e soprattutto anche di intrecci di mercato.

Per questa partita, Tudor, sembra avere tutta l’intenzione di mandare in campo Dusan Vlahovic dal primo minuto: rimasto a Torino nonostante un contratto in scadenza e nonostante uno stipendio da un milione di euro al mese, adesso rimane a disposizione del tecnico croato che lo sfrutterà nel migliore dei modi. Prima di un addio che comunque sembra essere già consumato, un lungo addio. Se Vlahovic non dovesse abbassare le proprie pretese allora è complicato che si possa trovare un accordo con i bianconeri.

Vlahovic all’Inter: cifre svelate

E le voci che volevano un interesse dell’Inter nei confronti del giocatore oggi, nel giorno della partita, vengono confermate anche dal giornalista Ekrem Konur: si parla già un contatto con l’entourage di Vlahovic che, inoltre, avrebbe già fatto le proprie richieste.

Uno stipendio da 10 milioni di euro all’anno – due in meno di quanto prende in bianconero adesso – ma soprattutto un bonus alla firma di ulteriori 10 milioni di euro. Insomma non un affare a modico prezzo, ma qualcosa di straordinario.

Certo, prendere un attaccante di 25 anni, che ha dato dimostrazione di poter segnare con enorme regolarità sia in Italia che in Europa, è qualcosa che non capita tutti i giorni. Ecco perché Marotta, che come sappiamo è il re dei parametri zero, ci sta pensando. Una notizia che era venuta fuori nel corso delle scorse settimane e torna di prepotenza nel giorno del match contro i nerazzurri allo Stadium.

Vedremo come andrà a finire, di certo al momento non c’è nessuna possibilità che Vlahovic possa rimanere a Torino il prossimo anno, nonostante quelle che sono state le parole di Comolli nel corso dell’ultima conferenza stampa.