Ribaltone Pellegrini, ha detto sì: spunta la data per il rinnovo

Calciomercato Roma, ribaltone Pellegrini: il giocatore ha detto sì e Gasperini potrebbe mandarlo in campo domani. E si parla di rinnovo

Domani torna il campionato e la Roma ospita il Torino alle 12:30. Gasperini è alla ricerca della terza vittoria di fila che sarebbe fondamentale per arrivare nel migliore dei modi al derby in programma domenica prossima. E da questo momento in poi avrà una nuova freccia nel proprio arco: Lorenzo Pellegrini.

L’ormai ex capitano, che ha un contratto in scadenza il prossimo giugno, secondo l’edizione romana di Repubblica ha detto sì al nuovo ruolo. Non più uomo offensivo, alle spalle di una punta o di due punte, ma in mediana, in mezzo al campo. Una situazione che intriga lo stesso calciatore – si legge ancora – che si è messo a disposizione di Gasperini per questi sei mesi.

Calciomercato Roma, lo scenario Pellegrini

Sì, perché a gennaio verrà presa una decisione definitiva su quel contratto in scadenza. Al momento non si è parlato di rinnovo ma tutto potrebbe cambiare se nel corso di questi mesi il calciatore si dimostrerà ancora importante, viene messo nero su bianco. Quindi la sua carriera in giallorosso si potrebbe anche allungare. Complicato, ribadiamo noi, soprattutto alle cifre di adesso che sono impensabili per le casse societarie. Ma dai al 2026 potrebbe esserci di nuovo una Roma con Pellegrini.

Vedremo quello che succederà e quando Gasperini avrà bisogno di maggiore qualità in mezzo al campo non si tirerà di certo indietro nel mandare in campo il giocatore. Un elemento torna a disposizione proprio domani dopo essersi messo alle spalle un infortunio che lo ha costretto a saltare la preparazione estiva. Si è messo al passo dei compagni e ora è pronto.

Potrebbe anche avere un poco di spazio domani nel match contro la formazione di Baroni che come detto prima vale tantissimo. E chissà, magari le prestazioni, qualora arrivassero, potrebbero cambiare le carte in tavola.