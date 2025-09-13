Top player con lo sconto: i Friedkin beffano il Napoli

L’intreccio con Conte è subito servito: così la proprietà della Roma è pronta a far saltare il banco

Sebbene nelle prossime settimane a prendersi le luci della ribalta saranno i verdetti del campo, la Roma e gli altri club italiani continuano a monitorare eventuali soluzioni interessanti. Ne sanno qualcosa i giallorossi che, come ammesso dallo stesso Gasperini in tempi non sospetti, avrebbero voluto completare il proprio organico con un attaccante esterno.

Nella consapevolezza che diverse occasioni potrebbero materializzarsi con gli incastri vincenti, Massara sta continuando il suo lavoro sotto traccia. Lo stesso Ranieri ha pubblicamente ammesso che, nonostante i costi onerosi dell’operazione Sancho, obiettivo poi sfumato per svariate ragioni, i Friedkin sarebbero stati pronti a far saltare il banco.

Per completare il mosaico, il riferimento alla proprietà statunitense della Roma e ad un profilo ‘ingombrante’ ma sicuramente di valore come quello dell’attuale esterno offensivo dell‘Aston Villa permette di spostare l’attenzione su un’altra trattativa mediaticamente rilevante.

Friedkin stregati dal big: il Napoli costretto ad inseguire

Con un vero e proprio colpo di coda, infatti, l’Everton è riuscito ad acquistare con la formula del prestito Jack Grealish. Reduce da una stagione – la scorsa – tutt’altro che indimenticabile, l’attaccante inglese si sta invece rilanciando con la maglia dei Toffees grazie a questi numeri:

3 presenze

4 assist

5 occasioni create

14 tocchi in area di rigore

Bagaglio carismatico e tecnico che avrebbe già convinto l’Everton – secondo quanto riferito da The Telegraph – ad avviare i primi contatti per riuscire a chiudere l’operazione a titolo definitivo.

Il club di Liverpool, però, complice anche l’esoso ingaggio di Grealish, non sarebbe intenzionato a sborsare i 50 milioni di sterline validi come opzione di acquisto. Incoraggiati dagli ottimi segnali lanciati dal classe ’95, i Toffees vorrebbero sì perfezionare l’acquisto del calciatore ancora di proprietà del City, ma a cifre ridotte.

Come riferito da Ekrem Konur, sia pur da una posizione defilata, anche Tottenham e Napoli starebbero continuando a monitorare la situazione. L’Everton, però, osserva fiducioso l’evolversi della situazione.