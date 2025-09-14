Affare bomba tra Roma e Juve: Gasperini ci ha preso gusto

Ecco le ultime in merito ad un’operazione che vede protagonista uno dei profili più chiacchierati del recente passato nostrano

Avete presente quel luogo comune particolarmente fossilizzato che vedeva l’Atalanta di Gasperini come un oasi di armonia in cui anche calciatori mediocri (o considerato tali) riuscivano a trovare un proprio ruolo ben preciso in cui rendere al meglio? Ecco… spesso questa teoria è stata tragicamente confermata dalle prestazioni di questi cosiddetti ‘mediocri’ al di fuori di Bergamo, dove non potevamo beneficiare del rinomato sistema Gasp.

Ecco le ultime su uno dei profili allenati da Gasperini più chiacchierati degli ultimi anni, le cui prestazioni hanno fatto discutere e il cui futuro appare avvolto da una fitta coltre di nubi.

Koopmeiners dice addio a Torino? Gasp potrebbe accoglierlo

Il profilo in questione risponde al nome di Teun Koopmeiners, le cui qualità messe in mostra a Bergamo sono andate pian piano ad opacizzarsi alla corte della Vecchia Signora.

età: 27 anni (classe 1998)

scadenza contratto: 30 giugno 2029

statistiche stagione 2024/25: 3 gol e 3 assist in 28 partite

La scorsa stagione non era certamente la più felice per esordire in maglia bianconera, ma, anche oggi, all’interno di un contesto indubbiamente risanato dal mercato e dalla solida gestione Tudor, il centrocampista olandese manifesta chiaramente una certa passività, che ne mina l’appetibilità agli occhi dei dirigenti e dei tifosi bianconeri.

La scoppiettante partita di ieri tra Juventus e Inter ne è un fulgido esempio, dato che Koopmeiners è forse l’unico (o uno dei pochissimi) elementi in campo ad aver restituito una sensazione di lentezza e indolenza. Un contesto in cui una partenza prematura rispetto alla scadenza del contratto non sarebbe affatto inaspettata (come avvenuto per Douglas Luiz, ovvero l’altro pezzo da novanta del mercato compiuto da Giuntoli e Motta).

Nella prospettiva aperta da juvelive.it nelle ultime ore vi sarebbe la possibilità che la Roma di Gasp – pronta a fare i conti con le possibile partenze di Koné e Pellegrini – possa inserire il centrocampista di inserimento bianconero tra i propri obiettivi, proprio in virtù della sopracitata compatibilità con le velleità tecnico-tattiche di Gasp.