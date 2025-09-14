La Juve dopo la Roma: rescissione UFFICIALE e assist al bacio

Hanno fatto saltare clamorosamente il banco: così cambia tutto per i giallorossi e i bianconeri, lo scenario

Manca sempre meno al fischio d’inizio di Roma-Torino, terza gara ufficiale per i giallorossi dalla quale Gasperini si aspetta nuove risposte importanti di cui far tesoro. C’è molta attesa per capire quale sarà l’undici titolare con cui il tecnico di Grugliasco deciderà di iniziare la gara. Voci ed indiscrezioni di mercato, però, continuano a tenere banco senza soluzione di continuità.

Nonostante la chiusura della sessione estiva di mercato, gli addetti ai lavori sono ancora a caccia di occasioni intriganti con cui far saltare il banco. Autentica pecca delle mosse in entrata orchestrate da Massara, l’acquisto di una nuova ala offensiva potrebbe rappresentare un altro importante banco di prova per la Roma che, dopo aver tirato i remi in barca per Sancho, ha deciso di non affondare il colpo né per Chiesa, né per Tyrique George né tantomeno per Dominguez. Gli intrecci tra Juve e Roma, però, potrebbero non essere terminati all’esterno di proprietà dello United e in prestito all’Aston Villa.

Accostato alla Roma, occasione Juve: rescissione UFFICIALE e via libera

Non è un esterno offensivo, ma un nome finito in tempi e in modi diversi, quello di Renan Lodi con del quale l’Al-Hilal ha ufficialmente rescisso il contratto. Un vero e proprio fulmine a ciel sereno, acuito dall’incrinarsi dei rapporti, a cui il club saudita ha risposto immediatamente, dichiarando di essere intenzionato ad adottare tutte le misure legali necessarie per proteggere il club.

La situazione che si è venuta delineando potrebbe dunque rappresentare un assist per i club italiani alla ricerca di un giocatore dalle caratteristiche di Lodi. Rapido ed incisivo tecnicamente, l’ex Atletico Madrid si è fatto apprezzare nella sua esperienza tra le file dei Colchoneros come jolly molto poliedrico.

Per caratteristiche, il profilo di Lodi non è accostabile a quello di Samuel Lino con il quale la Roma aveva raggiunto un accordo verbale prima che la trattativa naufragasse definitivamente. Tuttavia, in possesso del passaporto comunitario, Lodi era stato accostato ai giallorossi qualche stagione fa e potrebbe ora diventare un’occasione concreta proprio per Comolli.

Anche nel derby d’Italia, complice l’assenza di Cambiaso, Tudor è stato costretto ad adattare McKennie sulla fascia: non è affatto da escludere che la ‘Vecchia Signora’ provi a sondare il terreno, vista la situazione.