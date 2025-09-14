DIRETTA | Roma, Gasp scioglie i dubbi di formazione. Nuovo intreccio con la Juve – Le news del 14 settembre

Ecco tutte le notizie di giornata in chiave giallorossa: dalle ultime di formazioni agli aggiornamenti di mercato

Parola al campo. Alle 12.30 la Roma ospita il Torino nella sfida valevole per la terza giornata di Serie A. Sono ancora diversi i dubbi di formazione che il tecnico di Grugliasco sarà chiamato a sciogliere. Intanto, le indiscrezioni di mercato – sia pur attualmente in sordina – continuano a tenere banco. Doppio binario che seguiremo passo dopo passo anche quest’oggi, fornendovi tutte le notizie salienti.

09:03 – Accostato alla Roma diverse sessioni di mercato fa, Renan Lodi ha rescisso il suo contratto con l’Al-Hilal: da non escludere un inserimento della Juventus almeno a livello esplorativo.

08:45 – Secondo ‘Il Messaggero’, il ballottaggio sulla destra vedrà impegnati Wesley e Rensch. Il brasiliano ha smaltito il sovraccarico muscolare rimediato in Nazionale, ma potrebbe finire in panchina.