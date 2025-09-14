Dovbyk e un addio già annunciato: ritorno clamoroso a gennaio

Calciomercato Roma, storia di un addio già annunciato: ecco il club per Dovbyk a gennaio. Ritorno clamoroso, gli ultimi aggiornamenti.

Il nome di Artem Dovbyk è tornato nuovamente ad echeggiare con una certa insistenza nel corso di queste ultime ore. I motivi, anche questa volta, non sono in alcun modo da cercare in prestazioni positive o in segnali incoraggianti in grado di spegnere definitivamente le voci sul suo futuro.

Dell’ucraino, più o meno sempre per la stessa ragione, si parla, infatti, da tempo, alla luce dei dubbi e delle discussioni da lui sollevate a partire sin dal suo approdo nella Capitale. Nel primo anno, complicato a livello collettivo e personale, l’ex Girona era riuscito a distinguersi comunque per un impatto interessante in termini numerici, segnando goal decisivi e facendosi trovare pronto, almeno sotto porta, quando chiamato in causa.

A insospettire e a portare molti nel chiedere di più, però, era stata la sua ‘abulia’, da ricercarsi in una disabitudine a giocare in un determinato modo e in un’incapacità, quasi sempre evidente, nello sfruttare nel migliore dei modi il proprio fisico spalle alla porta. Su questo e altri aspetti, in realtà, non sono mai giunti segnali incoraggianti da parte di Dovbyk che, la scorsa estate, si è distinto anche per un protagonismo non indifferente all’interno delle dinamiche e le speculazioni relative al calciomercato.

Calciomercato Roma, rispunta il Real Betis per Dovbyk

Un addio alla Roma, dopo solamente un anno, è iniziato a figurare come scenario tutt’altro che improbabile, soprattutto alla luce delle attenzioni che aveva generato a diverse latitudini europee. Oltre alla Premier League, come si ricorderà, Dovbyk era stato cercato anche da diversi club della Liga, freschi di memoria delle grandi prestazioni maturate con la maglia del Girona e la chiosa da capocannoniere nell’ultima stagione prima del passaggio alla Roma.

Come emerso chiaramente, Gasperini avrebbe avallato la sua cessione già quest’estate, previo l’arrivo di un valido elemento che ne prendesse il posto, con quella soluzione milanista rispondente al nome di Gimenez non più concretizzatesi, nemmeno dopo le corse contro al tempo per portare l’attaccante gestito da Pimenta nella Capitale sul gong di mercato.

Dovbyk, insomma, è rimasto alla corte di Gasperini, con una situazione che, però, continua a non cambiare. Dopo gli sprazzi di gioco concessigli dal tecnico con Bologna e Pisa, anche nei momenti più delicati della gara odierna col Torino, l’attaccante è rimasto in panchina. La scelta di Gasperini, su tale fronte, è stata chiarissima, con le parole del tecnico dopo la sconfitta ben esplicite e volte a pungolare l‘atteggiamento dell’attaccante, non gradito dal tecnico.

Intanto, proprio sul suo futuro, giungono aggiornamenti tutt’altro che banali e relativi proprio ad un suo possibile ritorno in Liga. El Gol Digital, infatti, parla di nuovo degli interessi del Real Betis, club dal quale erano arrivati apprezzamenti già in estate. Proprio alla luce della situazione vissuta dal numero 9 della Roma, in Spagna danno per plausibile una sua apertura allo scenario spagnolo, con il giocatore ucraino che, a quanto si legge, potrebbe tornare in questo modo in Liga già a gennaio.