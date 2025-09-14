Hanno esonerato Chivu: pazienza finita dopo Juve-Inter

Pazienza finita e decisione immediata per non perdere altro tempo: hanno già esonerato Chivu dopo Juventus-Inter.

La Serie A è stata già in grado di regalare molteplici emozioni in queste sue primissime giornate, con il picco certamente toccato in quel di Torino nella folle quanto affascinante serata di ieri. Poco prima del fischio di inizio del secondo match di cartello del sabato, quello tra Fiorentina e Napoli, all’Allianz Stadium è andato in onda un superclassico del nostro campionato, quel derby di Italia da sempre in grado di regalare altalene di sensazioni e vantante un fascino storico squisitamente legato all’importanza delle due squadre e il grande impatto che, soprattutto in passato, questo incrocio ha assunto per Juventus e Inter.

Diverse cose sono cambiate per le due squadre nel corso di questi anni, con un fascino e un lustro che, però, questa gara continua a vantare. Quella di ieri sera, nello specifico, è stata una partita non unicamente folle, ma ricchissima di emozioni, colpi di scena e polemiche successive.

Nulla di che, da questo punto di vista, se non qualche protesta, soprattutto social, circa la validità del goal decisivo da parte del giovane Adzic, alla quale legare anche le emozioni contrastanti dei fratelli Thuram e la non graditissima risata di Marcus poco prima del fischio finale durante un dialogo col ben più serio e posato Kheprem.

Esonero Chivu, i tifosi dell’Inter non vogliono perdere tempo: quanti commenti dopo il 4-3 contro la Juve

A fare discutere, però, nello specifico, è in queste ore soprattutto la posizione di Christian Chivu, il cui approdo in quel di Milano aveva già suscitato qualche perplessità dopo l’addio a Simone Inzaghi. Riflettere su quale tipologia di scelta si sarebbe potuta ponderare in estate, adesso, non avrebbe molto senso, ma sono molti i tifosi dell’Inter a interrogarsi se il tempo dell’ex tecnico del Parma possa essere già terminato.

La questione nasce soprattutto dal timore di poter continuare a perdere punti con un mister che ha già sollevato tante perplessità e dubbi circa capacità gestionali e di scelte durante le gare, come restituisce il rocambolesco 4-3 di ieri, ma anche l’altalena di emozioni non meno importante o inattesa come quella vissuta con l’Udinese prima della sosta. Intanto, proprio a tal proposito, a ridosso della sconfitta contro la Juventus, su X hanno iniziato a spopolare i commenti di tifosi reclamanti l’esonero del tecnico.

“Dopo due giornate, è giunto il momento di mettere in panchina un allenatore serio. Chivu non doveva trovarsi su questa panchina: ha fatto l’aziendalista e ora merita l’esonero”. “

Cerchiamo risultati, non buone prestazioni. Siamo già a meno sei dal primo posto e credo che la prossima sconfitta sarà rappresentata dal suo esonero. Allenare il Parma è diverso dall’allenare l’Inter”.

“Indegni tutti, a partire da Marotta ed Ausilio, passando per Chivu, che merita l’esonero”.

“Chivu è colui che ha tolto Calhanoglu e Dumfries per Zielinski e Darmian: sarebbe da esonero solo per questo, senza dimenticare della staffetta Barella-Sucic”.

“Chivu a rischio esonero? Legittimo chiederselo“.