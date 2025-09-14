“Marcus Thuram alla Juventus”: caso esploso, è stato ‘mandato via’

La presa di posizione non si è fatta attendere e sta facendo discutere: la ricostruzione di quanto successo

Grazie alla sventola di Adzic, la Juventus è riuscito a far suo un derby d’Italia dai tantissimi volti che ha visto i bianconeri sotto nel punteggio ad un quarto d’ora dal triplice fischio. La reazione veemente degli uomini di Tudor ha permesso alla ‘Vecchia Signora’ di incamerare tre punti preziosissimi con i quali mantenere il passo del Napoli, in attesa delle partite di Roma e Cremonese.

Come in ogni derby d’Italia degno di questo nome, però, il verdetto del campo e alcuni episodi salienti continueranno a far parlare di sé ancora a lungo. Oltre alle tante critiche che una parte cospicua del popolo nerazzurro ha cominciato a rivolgere a Christian Chivu, a calamitare l’attenzione mediatica – almeno lato social – è anche ciò che sta vedendo Marcus Thuram protagonista.

Nonostante una prestazione da urlo, impreziosita non solo dalla rete del momentaneo 2-3 ma da un costante senso di superiorità con cui ha messo a durissima prova la resistenza della retroguardia di Tudor, l’attaccante francese è stato ‘bersagliato’ dai suoi tifosi per l’atteggiamento avuto nei minuti in cui si attendeva il verdetto del VAR sul gol di Adzic.

Tormentone Marcus Thuram: c’entra ancora la Juventus

Le telecamere hanno infatti pizzicato i due fratelli Thuram scambiarsi sorrisi e cenni di intesa prima che Colombo comunicasse la decisione del VAR di Lissone. Un normalissimo modo per esorcizzare la tensione e che l’attaccante dell’Inter potrebbe aver sfruttato anche per chiedere a Khephren lumi sul contatto su Bonny da cui è nata l’azione che ha permesso ad Adzic di battere a rete. Tanto è bastato, però, per sollevare un vero e proprio polverone:

Se volete potete cederlo alla Juve, verrebbe accolto a braccia aperte! — Stefano Zannoni (@graaf63) September 13, 2025

Posso dire la mia sui fratelli #Thuram: Marcus fin quando segna non me ne frega nulla se ride o scherza col fratello. Tanto sappiamo tutti che a questa gente non frega nulla dell’ #Inter, ci lavorano solamente.#JuveInter — IC7 (@ivan_cast7) September 14, 2025

Nono ma infatti. Thuram è stato il migliore dei nostri ieri. Io non sto parlando della partita, io parlo dell’atteggiamento — DOWNFRIES in BANTER ERA (@Denzeldownfries) September 14, 2025

Su questo sono d’accordo, poi non sono d’accordo che thuram deve diventare il capo espiatorio del perché l’inter ha perso non prendendosela con lautaro e altri — Mark (@Mark_fg0) September 14, 2025

Fastidio terribile, pure sul gol non ha esultato. La famiglia Thuram ha chiaro dna gobbo Ciccio… e si è visto… — 🌟⭐️Sir Lukas Visconti II🌟⭐️ (@LucaViscon89412) September 14, 2025

E comunque l’anno scorso i fratelli #Thuram giocherànno insieme nella #Juventus — IlarioJ🤍🖤⭐⭐⭐ (@ilariofanto0) September 13, 2025

comunque visto che il clima è acceso ve lo dico nudo e crudo: avessimo preso lookman il signor thuram sarebbe finito alla juventus. tanto vi dovevo. — Matteo (@MatteDj23) September 13, 2025

Thuram vuole la Juventus. Sveglia. — CriSatrum (@MurtasCristiano) September 13, 2025

Ad ogni modo, interpellato sull’argomento, Christian Chivu ha ovviamente stemperato gli animi definendo queste critiche ‘qualcosa che non fa affatto bene al calcio’.