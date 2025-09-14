Mourinho al posto di Chivu: bufera Inter e comunicazione lampo

Emergono novità di rilievo in merito alla delicata situazione di Christian Chivu all’interno del centro sportivo dell’Inter

Quella tra Juventus e Inter è stata senza dubbio alcuno uno tra i match più affascinanti del recente passato nostrano, visti i continui ribaltamenti di fronte e l’inebriante quantità di gol segnata dalle due formazioni.

Tuttavia, se appassionati e tifosi esterni hanno soltanto goduto a osservare una manifestazione calcistica di cotanta spettacolarità, i sostenitori di Juventus e Inter hanno vissuto delle vere e proprie montagne russe emotive, che per i nerazzurri si sono concluse con il peggiore degli esiti.

Nelle ore successive alla cocente sconfitta subita, sui social i tifosi interisti si sono scatenati, dapprima sul tanto chiacchierato siparietto avvenuto tra i fratelli Thuram (durante il quale, secondo ampie frange del popolo nerazzurro, Marcus avrebbe manifestato sin troppa serenità e allegria durante gli istanti in cui l’arbitro convalidava il gol vittoria della Juventus) e poi in merito alla falsa partenza di Chivu in termini di risultati.

Secondo molti, il tecnico rumeno, infatti, lasciando da parte le analisi relative alla qualità del gioco, sta manifestato sin troppe difficoltà nel raccogliere il testimone di Simone Inzaghi. Le sconfitte consecutive con Udinese e Juventus hanno infatti alimentato una prospettiva che avrebbe del clamoroso, ma che nelle ultime ore sta guadagnando credibilità.

Crisi Chivu? I tifosi chiamano Mourinho

L’eco di quel triplete è ancora forte nei cuori dei tifosi dell’Inter, che, a prescindere dalle disamine tecnico-tattiche che si potrebbero fare in relazione agli ultimi anni (dalle quali il soggetto in questione uscirebbe indubbiamente con le ossa rotte), parrebbero non riuscire a togliersi dalla testa la possibilità di rivedere José Mourinho a Milano:

età : 62 anni (classe 1963)

: 62 anni (classe 1963) situazione attuale : svincolato

: svincolato ultima squadra allenata: Fenerbahce

Il tecnico originario di Setubal con il Fenerbahce ha subito il suo ennesimo esonero e, dunque, in questo momento si trova libero e svincolato.

In molti interisti sui social, in seguito alla sconfitta nel derby d’Italia, hanno iniziato a delineare realmente un futuro prossimo in cui Chivu viene sollevato dalla sua posizione e Mou si accomoda sulla panchina nerazzurra.

Per molti sostenitori nerazzurri l’ex Roma avrebbe finalmente la possibilità di guidare una rosa all’altezza delle sue aspettative, potendo giocarsi le proprie carte nel palcoscenico più adatto alle sue caratteristiche da trascinatore psicologico: la Champions.