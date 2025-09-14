Terremoto Juventus, 100 milioni per Yildiz: sprint per l’accordo

Terremoto Juventus, 100 milioni di euro per Yildiz: “Fatti passi avanti” per il fantasista turco che ieri ha di nuovo segnato contro l’Inter

Un talento indiscutibile con ampi margini di miglioramento. Qualcosa di unico. E anche quelli che fino a poco tempo fa erano scettici si stanno ricredendo. Yildiz è un giocatore importante adesso, figuriamoci quando crescerà, perché lo farà, cosa potrebbe diventare.

La Juve lo vuole tenere stretto e ha pronto il rinnovo contrattuale ovviamente con adeguato aumento dell’ingaggio viste le enormi potenzialità che il numero 10 ha messo in evidenza. E che possono solamente aumentare. Ma sappiamo benissimo, e questo succede per ogni club della terra, che davanti a delle offerte indecenti le cose potrebbero cambiare. E questa offerta indecente, secondo le informazioni che sono state riportate da Ekrem Konur, giornalista turco che segue il calciomercato internazionale, la potrebbe presentare il Chelsea. Ma non solo.

Yildiz al Chelsea: cosa sta succedendo

“Il Chelsea ha fatto un passo avanti – ha scritto Konur – per l’attaccante turco della Juventus Kenan Yildiz, ma la squadra della Serie A non lo venderà per meno di 86 milioni di sterline (100 milioni di euro). Anche il Barcellona è in bilico. Kenan sta rapidamente diventando uno dei talenti più inarrivabili d’Europa”.

Insomma, sia dall’Inghilterra che dalla Liga potrebbero presentarsi a Torino con quell’offerta indecente della quale vi abbiamo parlato prima. Yidiz è sicuramente uno dei più importanti giocatori in Europa. E Maresca, che conosce benissimo quello che può dare, potrebbe creare un fastidio alla sua ex squadra.

Siamo sicuri, inoltre, che nel corso dei prossimi mesi qualora il giovane turco dovesse riuscire a mantenere questo livello di prestazioni, o addirittura migliorarle, allora la prossima estate si potrebbero presentare a Torino altri top club europei pronti ad ascoltare le richieste della Juventus. E sarà difficilissimo – come lo sarebbe per tutte le squadre – riuscire a dire di no a certe cifre.