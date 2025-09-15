Addio Roma e firma col Milan: furia Gasperini

Roma e Milan potrebbero tornare a trattare sul mercato nella finestra invernale: Gasperini è una furia e vuole qualcosa di più da parte della sua società

I rossoneri stanno costruendo pian piano una squadra quadrata, forte difensivamente ma che ancora non crea molto dal punto di vista offensivo. Zero gol subiti contro Lecce e Bologna, ma una manovra che ancora stenta a decollare. Serve un puntero più prolifico di Gimenez.

Il rendimento di Milan e Roma nella terza giornata di Serie A è stato inversamente proporzionale: i giallorossi sono miseramente caduti contro il Torino all’Olimpico, con due tiri in porta in 90′, mentre gli uomini di Allegri hanno centrato una vittoria di misura contro il Bologna.

Sei punti a testa e un duello che probabilmente li vedrà impegnati fino al termine della stagione per un posto in Champions. Il problema per entrambe sembra essere il potenziale offensivo: i numeri 9 non stanno convincendo. Nella sfida di ieri Gasp ha deciso di iniziare senza centravanti, salvo poi spedire in campo Ferguson nella ripresa.

Dovbyk addirittura non ha nemmeno disputato un minuto e le dichiarazioni dell’allenatore nel post partita sono state chiare: “Oggi non avevo intenzione di schierarlo. Lo metterò solo quando vedrò che è reattivo e motivato”.

Si riapre la pista Dovbyk-Milan: a gennaio può andare in porto lo scambio con Gimenez

Il centravanti ucraino non ha convinto nemmeno con i 17 gol della scorsa stagione e ora è partito anche peggio. Nelle prime tre giornate non è mai partito titolare e ha racimolato solo scampoli. Nessuna rete all’attivo e un feeling con Gasperini che non è mai decollato.

Data di nascita: 21/06/1997

Reti nella prima stagione a Roma: 17 (di cui 12 in Serie A)

Durata del contratto: fino al 30 giugno 2029

Squadre interessate: il Milan a gennaio, scambio con Gimenez

Squadre con cui ha giocato in carriera: Midtjylland, Dnripro, Girona, Roma

Presenze e gol con la nazionale ucraina: 38 gare / 11 gol.

Dovbyk può finire sul mercato anche a gennaio e si torna a parlare di una ipotetica trattativa ancora con il Milan. I rossoneri devono prendere un vero numero 9, visto che Gimenez non sta offrendo garanzie. A Gasperini il messicano piace molto, perché potenzialmente può ricordare il suo Retegui della scorsa stagione. Chissà che non si possa arrivare a mettere in piedi lo scambio saltato proprio ad agosto, con buona pace di tutte le parti in causa.