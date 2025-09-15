Dalla Roma al Real: 70 milioni e Juve cancellata

Dalla Roma al Real Madrid: offerta pronta da 70 milioni di euro per il centrocampista e nessuna possibilità per la Juventus. Lo scenario

Si è parlato di un interesse delle Roma ma non solo, anche la Juventus ci aveva messo gli occhi addosso. Ovvio, se adesso si dovesse davvero muovere il Real Madrid, come sembra, allora le cose potrebbero cambiare in maniera del tutto inaspettata.

Intanto c’è da dire una cosa: lui di spazio non ne sta trovando in nessun modo dentro al proprio club di appartenenza e il suo addio sembra essere sempre più vicino. A gennaio potrebbe salutare e la Juve, soprattutto, ci potrebbe ripensare. Ma anche la Roma, ad esempio, ci ha fatto un pensiero. Le fonti spagnole, però, in questo caso DefensaCentral che segue da vicino quelle che sono le vicissitudini del Real Madrid, ha fatto intendere che i Blancos, qualora dovesse uscire Ceballos a gennaio, potrebbero fare uno sforzo.

Calciomercato Roma e Juventus: 70 milioni dal Real per Mainoo

Il profilo che i madrileni hanno messo nel mirino sarebbe quello di Mainoo del Manchester United. Nonostante Amorim non ci stia capendo niente nemmeno quest’anno, il giocatore non sta trovando spazio con i Red Devils. Viene sottolineato inoltre che lo stesso starebbe spingendo verso un addio nei prossimi mesi.

E il Real Madrid, se Ceballos dovesse finire al Marsiglia, squadra che domani sera verrà affrontata nel match di Champions League – l’accordo in estate sembrava davvero fatto – allora potrebbe andare all’assalto spendendo circa i 70 milioni di euro che il Manchester United vorrebbe per il cartellino del proprio giocatore. Niente Roma, quindi, ma nemmeno Juventus: nessuna delle due società italiane ha la possibilità in questo momento di investire così tanti soldi sul mercato. E poi c’è anche la questione Real Madrid: nessuno a quel club riesce a dire di no…