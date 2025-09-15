Friedkin mette la freccia: la Juve l’ha già perso

Friedkin mette la freccia: a gennaio assalto degli americani per il giocatore accostato alla Juventus. I bianconeri sono indietro

Sì, il calciomercato non va mai in vacanza. Lo sappiamo. E tutte le squadre, o per meglio dire i vari direttori sportivi, sono alla ricerca del colpo giusto per la finestra di gennaio.

Quello non riuscito in estate ad esempio: e magari queste sono settimane nelle quali si tessono le tele per riuscire ad avvicinare il giocatore in questione. Momenti importanti, insomma, e secondo le informazioni che in questo preciso caso arrivano dall’Inghilterra, si parla di un centrocampista che era anche stato accostato ai giallorossi della Roma ma che, in questo momento e almeno fino alla prossima estate, a Trigoria non possono prendere perché non ci sono più slot per gli extracomunitari. Però, la Juventus – anche i bianconeri sarebbero stati interessati al giocatore – avrebbero la possibilità di prenderlo. Ma i Friedkin hanno messo la freccia.

Friedkin mette la freccia: assalto a Bissouma

Il profilo è quello di Bissouma, centrocampista del Tottenham che gli Spurs hanno cercato di cedere nel corso dell’estate e che non ci sono riusciti. Un giocatore che secondo quanto scrive footballinsider sarebbe entrato nel mirino non solo dell’Everton, di proprietà appunto dei Friedkin, ma anche dell’Aston Villa di Emery.

Il centrocampista non troverà spazio da qui a gennaio nel suo club d’appartenenza e ha cercato una via d’uscita in estate. Non ci è riuscito e vorrebbe a tutti i costi trovarne una a gennaio. O in Premier oppure in un altro campionato. Come detto prima la Juve ci potrebbe pensare, ma a quanto pare il destino è segnato nel massimo campionato inglese. Bissouma, infatti, ha rifiutato anche un’offerta del Galatasaray voglioso di rimanere al di là della Manica e i proprietari americani dell’Everton ci stanno pensando.

Situazione quindi da tenere in considerazione per le prossime settimane, perché come vi abbiamo spiegato prima sono questi i momenti importanti che possono avvicinare i futuri colpi di mercato.