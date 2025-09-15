Infortunio Dybala, esami e sentenza per Lazio-Roma

Infortunio Dybala e sentenza immediata prima di Lazio-Roma: ci sono gli esami strumentali per il problema muscolare accusato nella gara di ieri.

Le notizie che contraddistingueranno questa settimana potrebbero essere numerose e abbracciare tutta una serie di scenari relativi al calcio giocato e non solo. Ovviamente, l’attenzione nei confronti del calciomercato non scema mai e, soprattutto dopo una sconfitta inattesa e pesante come quella col Torino, sono tutt’altro che impronosticabili news relative anche alle possibili soluzioni che si attendono in casa Roma dopo aver palesato alcuni dei limiti di cui già noto in estate.

Il focus principale, però, deve restare quello del calcio giocato, con i giallorossi che hanno comunque raccolto sei punti nelle prime due giornate e che hanno ieri dissipato la chance di fare bottino pieno prima del derby. Vincere un’altra gara, l’ennesima non semplice di questo inizio di campionato, avrebbe assunto un grande significato per il valore e il morale, in attesa di un derby che inizia ad essere sempre più oggetto di attesa e fattore di discussione in casa Roma e non solo.

Infortunio Dybala e incubo derby: è il giorno della verità

La Lazio, dal proprio canto, non vive un momento proprio sereno, con un principio stagionale che ha fin qui restituito l’irrequietezza di Sarri e che ha sollevato dubbi e perplessità anche sulle condizioni di due giocatori cardine come Rovella e Castellanos. Le parole arrivate su di loro dopo la sconfitta con il Sassuolo parrebbero rassicuranti, sebbene passibili di integrazioni successive a bollettini e referti ufficiali.

Discorso parzialmente simile anche per Paulo Dybala, sul cui infortunio potrebbero arrivare nella giornata odierna notizie a dir poco importanti e disambiguanti le sue condizioni proprio in vista del derby di domenica prossima. Come noto, l’argentino ha dovuto alzare bandiera bianca dopo i primi 45 minuti di ieri, con Gasperini espressosi con cautela e possibile timore rispetto allo stop muscolare.

Sul suo recupero e sulle possibilità di presenza al derby, intanto, hanno scritto le penne de La Gazzetta dello Sport: rimarcando l’importanza dell’attesa per gli esiti degli accertamenti cui il giocatore si sottoporrà in giornata odierna, la Rosea parla concretamente di possibilità di non vedere Dybala giocare Lazio-Roma. Stando a quanto si legge, infatti, il risentimento muscolare alla coscia potrebbe davvero compromettere il suo rientro entro domenica prossima. Seguiranno aggiornamenti, già nella giornata di oggi, dopo l’esito degli esami.