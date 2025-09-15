La cessione sblocca Vlahovic: Inter fatta fuori

La cessione del bomber sblocca Vlahovic e inguaia l’Inter: il centravanti lascia la Juventus e firma a costo zero. Ecco le ultime di calciomercato.

Tra i protagonisti della scorsa campagna acquisti ha figurato sicuramente anche Dusan Vlahovic, alla luce di una posizione contrattuale a dir poco scomoda e di un rendimento con la maglia della Juventus tutt’altro che felice. I pochi goal e un rapporto pian piano incrinatosi con i tifosi a suoni di prestazioni non convincenti, reazioni provocatorie e battibecchi non avevano sicuramente contribuito a sanare la ferita di un rapporto dal quale ci si attendeva molto di più, da entrambe le parti.

Questo, dunque, aveva lasciato intendere come la scorsa estate potesse effettivamente rappresentare quella della separazione tra le strade di Vlahovic e la Vecchia Signora, soprattutto per una scadenza contrattuale che, ora come ora, lo vedrebbe libero di firmare pre-accordi già a gennaio, per poi liberarsi a costo zero la prossima estate. Uno scenario economicamente infausto per la Juventus che, in un primo momento, pareva intenzionata a trovare una via di uscita, dal sapore di compromesso, proprio come fatto con Chiesa nel 2024.

Comolli e colleghi non ci sono riusciti, con la posizione della società e del lato tecnico che, però, sono risultate chiare quanto collimanti. Dalla chiusura della campagna acquisti, infatti, Vlahovic risulta un elemento importante per Tudor, che ha dimostrato di poter e voler puntare su di lui sin dalla prima gara, a calciomercato ancora aperto.

La stima reciproca tra il tecnico e l’attaccante è ormai cosa nota da tempo, con alcune vecchie esternazioni di Tudor che avevano portato anche diversi tifosi ad auspicarsi un cambio di rotta nelle prestazioni dopo l’esonero di Thiago Motta.

Sorloth sblocca Vlahovic: il piano dell’Atletico Madrid taglia fuori l’Inter

Pur essendoci stati dei miglioramenti, gli ultimi mesi di Vlahovic sotto la gestione Tudor la scorsa stagione non avevano comunque cancellato le possibilità, quasi necessarie, di portare un addio in estate. Il serbo, però, per ora è rimasto, gioca e si mette a disposizione di squadra e allenatore, ai quali sta dando concrete risposte in termini di goal ma anche di prestazioni e diligenza.

Ciò, ad ogni modo, non elimina gli scenari possibili di un addio nel prossimo futuro, con le ultime notizie su tale fronte provenienti dalla Spagna. Come riferisce El Gol Digital, infatti, Vlahovic sarebbe ancora nella lista dell’Atletico Madrid per il proprio attacco, dopo i diversi accostamenti del passato più e meno recente.

Nella capitale spagnola avrebbero già le idee chiare, con Simeone intenzionato a preservare la centralità di Alvarez, cercando poi una soluzione in uscita per Sorloth. L’impatto dell’ex Villarreal tra le fila dei Colchoneros non è stato forte tanto quanto ci si aspettasse dopo un investimento del genere: ecco spiegati, dunque, i motivi di una possibile ricerca di soluzioni in uscita, necessariamente preliminari per poi affondare il colpo Vlahovic, a costo zero.

In questo modo, ovviamente, anche l’Inter risulterebbe tagliata fuori da qualsivoglia discorso, dopo gli accostamenti degli ultimi mesi ad un giocatore che, per nome e scadenza contrattuale, pare destinato a suscitare attenzioni sempre crescenti.