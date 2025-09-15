Salta la panchina della big: Mourinho è il prescelto

Hanno virato con decisione sullo Special One: non si torna più indietro, svolta dietro l’angolo

Da quando il Fenerbahçe ha ufficializzato il suo esonero, il tam tam mediatico legato al futuro di José Mourinho ha cominciato ad imperversare senza soluzione di continuità. Che il profilo dello Special One resti uno dei più appetibili sul mercato è fuori discussione. Che diversi top club in giro per l’Europa possano prendere in considerazione l’idea di virare con decisione sul tecnico lusitano, neanche.

Salta la panchina della big: Mourinho è il prescelto (LaPresse) – AsRomalive.it

A metà tra sogno e suggestione, il fantasma di Mou è ritornato ad aleggiare con una certa enfasi tra i più nostalgici dei tifosi dell’Inter che, alla luce dell’inizio di stagione disastroso della loro squadra, si auspicano un cambio in panchina in tempi relativamente brevi. Almeno a stretto giro di posta, però, i tempi per un clamoroso Mou back in Serie A non sembrano essere maturi.

Un discorso decisamente diverso si può fare – invece – in merito agli spifferi con i quali soprattutto i bookmakers hanno cominciato ad accostare con una certa insistenza l‘ex allenatore della Roma a diverse squadre di Premier League. Tra queste, nelle ultime ore sta calamitando non poche attenzioni quanto sta succedendo in casa Manchester United.

Plebiscito per Mourinho: gli hanno ‘affidato’ la panchina

Ritornando sulle parole di João Noronha Lopes – candidato presidente del Benfica – che non ha affatto chiuso le porte ad un clamoroso ritorno di Amorim in Portogallo, il Daily Mail ha rincarato la dose. Stando al tabloid britannico, allo stato attuale della situazione risulterebbe improbabile l’ipotesi che Bruno Lage prolunghi la sua esperienza tra le file delle Aquile.

Addirittura, nel caso in cui Lopes battesse Costa e l’ex presidente Luis Filipe Vieira alle elezioni del 25 ottobre, non si escluderebbe neanche un ribaltone immediato in panchina. Ecco allora che la candidatura di Amorim potrebbe ritornare clamorosamente in auge già nel breve periodo.

Del resto, benché abbia nuovamente incassato la fiducia della proprietà dello United, l’ex Sporting CP non ha affatto chiuso le porte ad un addio. Ma chi potrebbe eventualmente raccogliere l’eredità di Amorim? Alcuni supporters dei Red Devils hanno già espresso la loro preferenza: José Mourinho. Ecco una rapida carrellata di commenti:

Gli sviluppi impazziti dei prossimi giorni potrebbero regalare nuovi, interessanti colpi di scena. Come sempre, José Mourinho in primo piano. Staremo a vedere cosa succederà.

