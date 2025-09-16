Addio Vlahovic: il bomber da 21 gol paga il conto

Addio Vlahovic: il bomber paga il conto e pensano al serbo come sostituto. Assalto programmato. Ecco chi lo prende

Nonostante abbia giocato titolare contro l’Inter, e nonostante abbia iniziato nel migliore dei modi la sua stagione, il futuro di Dusan Vlahovic rimane oggettivamente molto lontano dalla Juventus.

Per un motivo semplice che conosciamo tutti: quel contratto in scadenza alla fine di questa stagione – da un milione di euro all’anno – che nessuno vuole rinnovare a queste cifre. E non verrà rinnovato. Perché le ultime informazioni che vi abbiamo riportato vanno tutte verso una sola direzione: la voglia di Dusan, a quanto pare, di liberarsi a parametro zero alla fine di questa annata e poi aver un ottimo contratto con un bonus alla firma. Ci ha pensato l’Inter, come sappiamo, con Marotta che avrebbe iniziato a chiedere delle informazioni all’entourage e sarebbe già arrivata una prima proposta: 10 milioni alla firma e 10 all’anno.

Vlahovic al posto di Sorloth: assalto Atletico Madrid

Però da qui al prossimo giugno tutto potrebbe succedere: intanto Vlahovic da gennaio si potrebbe accordare con la sua nuova squadra e secondo le informazioni che sono state riportate in queste ore da El Gol Digital, sul serbo ci potrebbe essere un forte interesse dell’Atletico Madrid, per via di una bocciatura clamorosa che la squadra di Simeone ha messo in atto.

Dopo averlo strappato alla Roma lo scorso anno, Sorloth (21 gol in 39 partite, comunque, con Simeone) non convince più. E i madrileni, intanto, per finanziare i propri colpi di mercato lo potrebbero cedere. E come sostituto nel mirino ci sarebbe finito appunto Vlahovic. L’Atletico problemi economici non ne hanno, lo sappiamo e lo abbiamo visto nel corso delle ultime sessioni di mercato e potrebbero anche arrivare a offrire al 25enne bianconero i soldi richiesti. Insomma, per l’Inter – che al momento sembra davvero la squadra più interessata all’attaccante – il compito si potrebbe complicare.