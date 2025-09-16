Calciomercato Roma, Nico Paz e Dybala: affare bomba in Serie A

Calciomercato Roma, Nico Paz e Dybala: affare clamoroso in Serie A. Ecco che cosa potrebbe succedere nei prossimi mesi

L’infortunio di Paulo Dybala, che lo lascerà fuori dal derby, è una botta troppo forte. L’ennesimo della Joya, che non riesce a mettersi alle spalle la cicatrice che lo costringe a stare fermo molto spesso.

E questo, come vi abbiamo raccontato oggi, potrebbe anche bloccare il rinnovo di contratto. Sappiamo che l’accordo con la Roma scade nel 2026 e per il momento non sarebbero stato fissati incontri per il rinnovo. Insomma, situazione da tenere in considerazione.

Nico Paz e Dybala insieme, addio Roma

Ed è per questo che Paulo alla fine dell’anno potrebbe salutare. Secondo le informazioni che sono state riportate da Eleonora Trotta in diretta su Ti Amo Calciomercato, programma Youtube di calciomercato.it, ci potrebbe essere una soluzione.

Anche perché i numeri di Dybala alla Roma sono questi:

116 presenze totali

42 gol

22 assist

18 infortuni

“Le sue prestazioni fanno sempre innamorare tutti, resta il tema legato agli infortuni e anche al futuro. Ha un contratto in scadenza e nessuno ad oggi ha pensato ad un rinnovo e ad una spalmatura dell’ingaggio. Questa ad oggi sarà l’ultima stagione di Dybala con la maglia della Roma”. Ha detto Trotta.

Che poi ha aggiunto: “A zero può avere opportunità all’estero o magari anche in Italia, mi viene in mente lo stesso Como che potrebbe pensare un colpo del genere. Mi sono sempre esposta, per me Dybala resta il giocatore più tecnico e forte della Serie A, in assoluto”.

E ancora: “Ma va gestito per gli infortuni, nei piani di Gasperini non c’era Dybala titolare. Perderlo nella settimana del Derby non è una bella notizia”.