Dall’Inter alla Roma, doppio addio: la ‘firma’ europea riscrive la storia

Dall’Inter alla Roma, sentenza secca e storia riscritta: il ribaltone capitale è stato già riscritto. Ecco gli ultimi aggiornamenti di calciomercato.

Tanti scenari hanno infiammato l’ultima parentesi di calciomercato, suscitando attenzioni e interessi a più livelli e coinvolgendo una pluralità di squadre insieme alla stessa Roma. I tormentoni, ovviamente, non sono mancati e sono riusciti a generare delle vere e proprie indiscrezioni e notizie riguardanti i giallorossi e numerose big del nostro campionato, Inter su tutte.

Uno dei fili rossi della scorsa campagna acquisti, infatti, è stata quella dell’affare Lookman che, una volta tramontato, ha permesso di intravedere un cambiamento di prospettiva e approccio da parte di Marotta e adepti, prontamente fiondatisi su Koné. L’evoluzione dello scenario è cosa nota, con il timore percepito dalla piazza capitolina a Ferragosto, cui ha fatto seguito la netta presa di posizione del club rispetto alla propria volontà di non voler cedere uno degli elementi migliori della squadra.

In quella stessa fase, come si ricorderà, la Roma si stava distinguendo per un’attenzione a grandi livelli anche in Premier League, seguendo quel Jadon Sancho che, dopo i tanti tira e molla, è alla fine rimasto in Inghilterra, sposando la causa Aston Villa.

Calciomercato Roma, il goal di Trossard allontana le voci sul suo futuro

Proprio il campionato inglese, nello specifico, è rimasto nella parentesi successiva alla fine del mercato un potenziale bacino intrecciantesi con i cammini di Roma e Inter. Oltre ad altri scenari che erano giunti da oltremanica e che parevano poter impattare in alcune dinamiche come quella di Jimenez del Milan o dello scambio tra il quasi omonimo messicano Gimenez e Dovbyk, il campionato inglese ha registrato interessi da parte di club italiani soprattutto in casa Arsenal.

Senza dimenticare di uno scenario Chiesa rimasto vivido fino alla fine, infatti, uno dei nomi più caldi è stato anche quello di Trossard: il qualitativo belga era stato individuato proprio come alternativa a Lookman in quel di Milano, oltre a finire sui taccuini giallorossi. In grado di catalizzare grandi attenzioni anche tra le fila turche del Besiktas, prima che quest’ultimo ingaggiasse Cengiz Under, Trossard è alla fine rimasto all’Arsenal, con una posizione non ancora chiara sul futuro a lungo termine, ma con la consapevolezza di potersi rivelare un elemento importante tra le fila Gunners.

Nello specifico, il belga si è distinto questa sera per una convincente prestazione in Champions League, andando a segno da subentrato contro l’Athletic Club. Il goal all’esordio europeo stagionale ne conferma l’importanza tecnica e la centralità che può ancora assumere nel progetto: fattori, questi, che rendono un suo addio e un approdo tra Roma e Inter scenari ulteriormente complicati.