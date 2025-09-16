DIRETTA Roma, futuro Dybala e caso Dovbyk: le news del 16 settembre

Dal campo al calciomercato, tutte gli aggiornamenti sulle notizie del mondo romanista di martedì
A pochi giorni dal derby contro la Lazio, la Roma torna ad allenarsi oggi per preparare al meglio la sfida contro la squadra di Maurizio Sarri. Gian Piero Gasperini tenterà di far metabolizzare il prima possibile la sconfitta contro il Torino, ma dovrà fare a meno di Paulo Dybala, vittima di una lesione alla coscia sinistra. Il futuro della Joya e la gestione di Dovbyk sono due temi caldi a Trigoria: ecco tutte le notizie di martedì 16 settembre.
- 8.37 Zero minuti in campo contro il Torrino nonostante lo svantaggio: il futuro di Artem Dovbyk sembra essere sempre più lontano dalla Roma che proverà a vendere l’attaccante ucraino anche a gennaio
- 8.11 Lo stop fisico di Paulo Dybala protrarrà lo stato di stand-by nelle trattative per il rinnovo della Joya. L’ennesimo infortunio patito dal 21 argentino può essere decisivo per il futuro dell’ex Juve: ad oggi la Roma non ha ancora fissato alcun incontro per trattare il prolungamento del contratto in scadenza il 30 giugno del 2026.