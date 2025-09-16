Doppio stop per Dybala: terremoto Roma

Aggiornamenti poco piacevoli si susseguono in merito a Paulo Dybala, uscito per infortunio durante il match perso con il Torino.

Quello relativa alla condizione fisica di Paulo Dybala è oramai un’annosa questione che caratterizza la permanenza del fuoriclasse argentino sin dal suo approdo in giallorosso.

“Ci sarà un motivo se la Juve non ha voluto rinnovare il contratto ad un giocatore così forte… Forse perché sta sempre in infermeria?“, questi i commenti dei più scettici al momento del trasferimento della Joya nella capitale.

Da quel momento in poi l’argentino ha da una parte fatto ricredere i più scettici a suon di gol e giocate, dall’altra ha sistematicamente confermato quelle perplessità sulla sua condizione, saltando una quantità piuttosto impressionante di partite.

È vero… quando in campo e in forma l’ex giocoliere della Vecchia Signora è ancora uno dei calciatori più forti della lega, ma il punto è: quando è in campo?

Dybala e il rinnovo: è tutto fermo