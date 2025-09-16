Doppio stop per Dybala: terremoto Roma

Aggiornamenti poco piacevoli si susseguono in merito a Paulo Dybala, uscito per infortunio durante il match perso con il Torino.
Quello relativa alla condizione fisica di Paulo Dybala è oramai un’annosa questione che caratterizza la permanenza del fuoriclasse argentino sin dal suo approdo in giallorosso.
“Ci sarà un motivo se la Juve non ha voluto rinnovare il contratto ad un giocatore così forte… Forse perché sta sempre in infermeria?“, questi i commenti dei più scettici al momento del trasferimento della Joya nella capitale.
Da quel momento in poi l’argentino ha da una parte fatto ricredere i più scettici a suon di gol e giocate, dall’altra ha sistematicamente confermato quelle perplessità sulla sua condizione, saltando una quantità piuttosto impressionante di partite.
È vero… quando in campo e in forma l’ex giocoliere della Vecchia Signora è ancora uno dei calciatori più forti della lega, ma il punto è: quando è in campo?
Dybala e il rinnovo: è tutto fermo
Dopo una serie di stagioni controverse (sempre per via degli infortuni), ma comunque caratterizzate da numeri tutt’altro che banali se rapportati ai minuti spesi in campo, in molti credevano che con le rinomate rotazioni di Gasperini e con la presenza di Soulé e Baldanzi si potesse andare a ristabilire un distorto equilibrio per la Joya.
In particolare il collega argentino in maglia numero 18 sembrerebbe aver dato più volte la sensazione di poter raccogliere il testimone di leader tecnico dei giallorossi, ma ora, con l’assenza di soluzioni sulla corsia sinistra del tridente d’attacco, perdere Dybala non era certamente nei piani dell’ex tecnico dell’Atalanta.
C’è solo un dettaglio piuttosto ingombrante: l’ingaggio dell’argentino. Difatti, anche alla luce dell’ennesimo infortunio rimediato con il Torino (l’argentino dovrà saltare almeno tre partite con i giallorossi e non potrà rispondere alla chiamata della nazionale), appare evidente come Dybala difficilmente riuscirà a garantire più di un tot di partite a stagione, il che rende piuttosto salato il conto di 8 milioni di euro più uno di bonus che attualmente Dybala incassa.
È soprattutto per questo che, secondo quanto riferito da calciomercato.com, i colloqui per il rinnovo del contratto della Joya (in scadenza a giugno 2026) sarebbero attualmente fermi.