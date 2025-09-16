Ingaggio da 30 milioni: Yildiz ci mette la firma

Emergnono novità di rilievo in merito al tanto chiacchierato futuro di Kenan Yildiz. Ecco le utlime sul dubbio rinnovo con la Juve

Il lampo di genio firmato contro l’Inter è soltanto l’ultima copertina di un settimanale chiamato Kenan Yildiz, al cui interno vi sono una quantità indefinita di perle dal valore inestimabile.

Insieme a pochi altri – tra i quali possiamo indubbiamente citare Nico Paz, andato ancora a segno contro il Genoa con un missile lanciato all’angolino dopo una giocata delle sue nello stretto -, infatti, il talento turco è indubbiamente una delle promesse della massima lega italiana, dove a suon di capolavori si è ritagliato il ruolo di leader tecnico della Vecchia Signora (si tratta di un calciatore che abbina una tecnica fuori dal comune ad una certa fisicità e uno spiccato senso del gol).

Per i bianconeri, tuttavia, nel caso in cui l’ex Bayern dovesse proseguire su livelli simili – o persino progredire – potrebbe divenire complicato trattenere cotanta qualità all’interno dei cancelli della Continassa, a meno di assicurargli un ingaggio faraonico o, perlomeno, tornare a occupare palcoscenici all’altezza della sconfinata qualità del turco. Nelle ultime ore sono emerse novità sul destino del fenomeno bianconero.

Yildiz promette amore alla Juve: serve un’offerta pazza per portarlo via da Torino

Come detto, alla Vecchia Signora occorrerà riservare al gioiello turco una generosa fetta del monte ingaggi per avere la certezza di trattenerlo ancora a lungo, anche e soprattutto a causa delle numerose società europee a cui il profilo di Yildiz appare a dir poco gustoso.

O forse no? Secondo quanto riportato da La Stampa, infatti, pare che il legame tra il turco e la Juventus sia a dir poco solido, il che costringerebbe squadre come Chelsea, Arsenal e Real Madrid – ovvero le più esplicite nel manifestare interesse nei confronti del calciatore bianconero – a presentare alla Continassa un assegno da almeno 100 milioni.

Per ora Yildiz sembrerebbe pronto a firmare un contratto fino al 2030 con uno stipendio da oltre 6 milioni di euro netti più bonus.