Accordo bianconero e niente Roma: lo spogliatoio ha già deciso

Calciomercato Roma, niente accordo con i giallorossi perché i bianconeri hanno deciso di spingere. E lo spogliatoio si divide

Anche i compagni sono meravigliati della sua assenza nelle partite ufficiali. Non capiscono, secondo TalkSport, come non venga preso in considerazione nonostante abbia segnato il gol vittoria nella finale di Fa Cup del 2024 e abbia giocato dall’inizio anche con l’Inghilterra nell’Europeo.

Eppure, Amorim, non vede proprio Mainoo. Il giocatore, entrato nelle grazie della Juventus e della Roma, non gioca praticamente mai. E come detto nemmeno i compagni di squadra si rendono conto del motivo. Un addio quindi, se le cose dovessero cambiare – e Amorim non sembra comunque uno pronto a tornare sui suoi passi – è del tutto scontato, già nella finestra di gennaio. Ma né Roma, né Juventus, dovrebbero riuscire a prenderlo.

Niente Roma e Juve: Mainoo al Newcastle

Se lo United in estate ad un certo punto aveva deciso di bloccare tutti gli approcci per il proprio giocatore, questo non ha cambiato le carte in tavola. Tant’è che si parla di nuovo di un saluto. E ci starebbe pensando il Newcastle, sempre secondo le informazioni riportate dal sito citato prima.

“Eddie Howe, è noto per essere un ammiratore di Mainoo e prenderebbe in considerazione l’idea di mettere alla prova la determinazione dello United se il ventunenne continuasse a trovarsi in panchina” viene messo nero su bianco. E siccome, lo abbiamo capito nella sessione estiva del mercato, in Premier League nessuno ha problemi economici soprattutto i bianconeri dopo aver ceduto Isak per una montagna di soldi, il colpo pare complicato per le italiane. Per non dire impossibile.

Certo, poi starà allo United capire dove e a chi volerlo cedere – sempre a parità di offerte – e la volontà di Mainoo sarà decisiva. Ma appare altamente improbabile, sempre per la questione economica, che le big della Serie A possano riuscire nel colpo grosso in mezzo al campo. Vedremo.